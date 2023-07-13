اجرای سیاست های بازآفرینی پایدار شهری در گرو نگاه فرابخشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خالقی روز پنج شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان تاکید کرد: پروژه‌های دفع فاضلاب شهری بویژه طرح بهسازی شبکه توزیع آب شرب شهر زنجان بایستی در راستای جلوگیری از هدر رفت منابع و نفوذ آب تصفیه شده به آبخوان زیرزمینی زنجان هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

فرماندار زنجان همچنین یکی از دلایل بروز بالاآمدگی آب‌های سطحی در شهر زنجان را انسداد مسیر قنات‌های زیرزمینی بر اثر ساخت و سازها عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از بروز مسائل احتمالی، بایستی اقدامات تحقیقاتی و بویژه عملیاتی سریعاً انجام شود.

خالقی با اشاره به سیاستهای راهبردی بازآفرینی پایدار شهری افزود: بایستی علاوه بر حفظ وضع موجود از منظرهای عمرانی و زیرساختی، به گونه‌ای در مسیر تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی گام برداریم تا در کنار گسترش شهری، لزوماً شاهد امکانات زیربنایی و عمومی باشیم.

وی ضمن تاکید بر اولویت بندی مسائل احصاء شده در حوزه بازآفرینی شهری، گفت: هزینه کرد اعتبارات ویژه این حوزه بایستی بر اساس نیازسنجی‌ها بوده تا ضمن اولویت بندی، از هدر رفت اعتبارات جلوگیری کرد.

خالقی افزود: باید در راستای برون رفت از مشکلات ناشی از بالا آمدن ارتفاع آب‌های سطحی در برخی از نقاط شهر زنجان، تدابیر و اقدامات به موقع از سوی متولیان مربوطه امر صورت پذیرد.

فرماندار زنجان اضافه کرد: اجرای سیاستهای بازآفرینی پایدار شهری در گرو نگاه فرابخشی از سوی دستگاه‌ها بوده و از این‌رو می‌طلبد تا ارگان‌ها در سایه تعامل مؤثر و هماهنگی کامل، ایفای نقش نمایند.