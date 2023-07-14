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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۸:۲۱

چه کسی گفت تیم را پنجم کند؟

صحبت‌های دو پهلوی نکونام و اوضاع بحرانی استقلال/ خطر در کمین خطیر

صحبت‌های دو پهلوی نکونام و اوضاع بحرانی استقلال/ خطر در کمین خطیر

سرمربی تیم فوتبال استقلال که خودش را مدیون هواداران می‌داند و مدام از آنها «دم» می‌زند با وجود این که بر «شفاف‌سازی»تاکید کرد اما نگفت که چه کسی به او گفته استقلال را پنجم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز مانده به شروع فصل جدید فوتبال ایران جواد نکونام که مدت زیادی از حضورش به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال نمی‌گذرد، بعد از دومین بازی تدارکاتی تیمش اولین افشاگری خود را در این تیم انجام داد اما حرف‌های دو پهلویی زد که با وجود تاکیدش بر شفاف سازی، ابهامات این باشگاه را بیشتر کرد.

نکونام در بخشی از صحبت‌هایش گفت که به او گفته اند این فصل استقلال را پنجم کند. اصرار خبرنگاران برای این که سرمربی استقلال بگوید چه کسی این حرف را به او زده است بی ثمر بود. او فقط ابهامات را بیشتر کرد و حاضر نشد بگوید مدیر قبلی چنین حرفی را زده است یا سرپرست فعلی!

مرسوم این است که سرمربی با مدیرعامل و نفر اول باشگاه در ارتباط است و طرفین خواسته‌هایشان از یکدیگر را مستقیم مطرح می‌کنند و واسطه‌ای نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که نکونام هم یا با حجت کریمی مدیرعامل پیشین استقلال چنین مکالمه‌ای داشته است یا با علی خطیر سرپرست مدیرعاملی باشگاه که چند روز است این مسئولیت را پذیرفته است.

صحبت‌های دو پهلوی نکونام و اوضاع بحرانی استقلال/ خطر در کمین خطیر
جواد نکونام چند روز بعد از نشست با علی خطیر گفت به او گفته اند تیم را پنجم کند

سرمربی آبی‌ها در ادامه اظهارات دو پهلویش که به نظر می‌رسد مشکلی را از استقلال حل نمی‌کند و بر دغدغه‌ها و آشفتگی ذهنی هواداران اضافه خواهد کرد عنوان کرده که هر بازیکنی را می‌خواهد بگیرد باشگاه می‌گوید گران است و جذبش نمی‌کند. او بازهم اشاره نمی‌کند که چه کسی این پاسخ‌ها را به درخواست او می‌دهد. طبیعتاً بازهم باید علی خطیر باشد چون او باید با بازیکنان مذاکره و نظرشان را برای حضور در استقلال جذب کند.

نکونام اما زنگ خطر را برای علی خطیر به صدا در می‌آورد و می‌گوید که با ورود یک «بچه» به استقلال امور از دست باشگاه خارج شده و باند این بچه آدم‌های خودشان را آورده اند و همه تصمیمات باشگاه را آنها می‌گیرند.

اگر اینطور باشد که نکونام می‌گوید باید وضعیت تیم آبی تهران را قرمز دانست. اتفاقی که در سالهای گذشته هم رخ داده و هر وقت تیم به سمت باندبازی و چند دستگی حرکت کرده، روزهای بحرانی را سپری کرده است.

صحبت‌های دو پهلوی نکونام و اوضاع بحرانی استقلال/ خطر در کمین خطیر
خطیر که به تیم‌های پایه سرکشی کرد، می‌داند مشکل اصلی اش در تیم بزرگسالان است

وضعیت قرمز باشگاه استقلال را چه کسی می‌تواند درست کند؟ تیمی که قرار است ناکامی در رسیده به حداقل یک جام در فصل قبل را می‌خواهد جبران کند با کدام مدیر و کدام مدیریت می‌خواهد به سمت بهتر شدن حرکت کند؟ آیا علی خطیر به عنوان یک مدیر کم تجربه و ناآگاه به بحران‌های اینچنینی می‌تواند استقلال را از باتلاق بیرون بکشد؟

تجربه و سابقه او نشان می‌دهد توانایی این کار را ندارد. او نه قبلاً مدیرعامل تیمی بوده و نه تجربه مدیریت بحران دارد و نه به نظر می‌رسد جیب پری دارد که بتواند استقلال را از وضعیت فعلی نجات دهد. او کم تجربه تر از آن است که بتواند به وضعیتی که نکونام اشاره کرد سروسامان دهد.

استقلال اگر با همین شرایط بخواهد روزگارش را سپری کند به ورطه بحران و آشفتگی‌های بیشتر خواهد رسید. به وضعیتی که هوادار از همان بازی اول روی سکوی شعار «حیا کن و رها کن» سر دهد و خواستار برکناری خطیر و همکارانش شود.

کد مطلب 5835960

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    نظرات

    • محمد DE ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
      0 0
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      آب از سر چشمه آلوده است. باید به مصاحبه آقای جلالی مربی با تجربه مراجعه کنید که چه کسانی برای این ورزش تصمیم می گیرند و دلالها تعین کننده هستند و ما بقیه ......
    • رامین IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اقا جان مادرتون بجای بازیکن مربی خوب بیارین واسه استقلال نکونام ب والله در حد استقلال نیست این چ وضعیه درست کردین

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