جمهوری اسلامی ایران در تمامیت ارضی خود با هیچ کس تعارف ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی آلهاشم امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: در آستانه ماه محرم هستیم و امیدوارم مردم ولایتمدار استان و تبریز مانند سالهای گذشته همانگونه که تا روز مباهله در جشنهای عید غدیر شریک بودند و با شکوه فراوان برگزار کردند، حالا هم عزاداری را به بهترین شکل برگزار کنند.
وی ادامه داد: یکی از مباحثی که علل ماندگاری و جاودانگی نهضت عاشوراست این است که در تاریخ، انقلابهای زیادی رخ داد ولی هیچ نهضت و انقلابی این قدر ماندگار نشد، همین عزاداریها باعث ماندگاری خواهد بود.
امام جمعه تبریز گفت: مردم با رعایت کل مسئله و رعایت وقت که حتماً باید رعایت بشود، توصیه میکنم ساعتهای عزاداری را برای آرامش مردم رعایت کنید و روشهای سنتی را هم در عزاداری فراموش نکنید.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه موضوع کمبود آب در یکی دو روز گذشته وجود داشت و اخبار و گزارشات متعدد در مورد قطعی آب گزارش شده است، افزود: در این زمینه هم دولت باید مدبرانه عمل کند و هم مردم از هرگونه مسائل غیرضرور اجتناب کنند چراکه آب زیرساخت زندگی است و همه باید در حفظ و حراست از آن کوشا باشند.
وی اضافه کرد؛ دولت در زمینه توزیع عادلانه آب مسؤولیت سنگین دارد، همچنان مردم در حوزه آب باید مسوولانه برخورد کنند.
خطیب نماز جمعه تبریز به تجمع مناسب برای هفته حجاب و عفاف در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: همه وظیفه بر رعایت این وظیفه شرعی داریم و نهادها و سازمانها نیز باید قبل از هر مواجهه با این موضع در بیرون باید کاری کنند که هر اداره و مدیر زیرمجموعه خود را به نحو احسن کنترل کند چراکه مؤمنین ناراحت و گلایه دارند.
وی در ادامه سوال و جواب هفتگی در پاسخ به افراد بیحجاب گفت: آنها میگویند هر کسی را در قبر خودش میگذارند و عیسی به دین خود و موسی به خود، به زور که با امر به معروف و نهی از منکر مردم را نمیشود بهشتی کرد؛ حال در پاسخ به این افراد باید گفت که وقتی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر میکنیم مسئله فرد نیست و حرف امر به معروف و نهی از منکر نیز مرگ نیست بلکه حرف زندگی سالم و آرام است و اصلاً هدف به زور بهشتی کردن مردم نیست بلکه جلوگیری از رفتار اجتماعی و فضای جهنمی شدن است.
نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: واقعاً آیا هیچکدام از اعمال و رفتار ما به دیگران ربط ندارد؟ وقتی رفتار ما بر دیگران تأثیر دارد پس این امر هم دارد یعنی نمیشود فردی که در کشتی نشسته بگویید من فقط جایی که خود نشستهام را سوراخ میکنم، این کار او نابودی دیگران را هم به دنبال دارد.
آلهاشم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب به دنبال ایجاد یک آرایش جدید در مقابل جنگ جهانی دشمن هستند و در این جبهه نیز عناصر سنتی و هم ابزارهای نوظهور مدنظر ایشان است.
وی با اشاره بر اینکه در حوزه سیاست خارجی نکته مهم و تأسف باری در هفته اخیر افتاده است، توضیح داد: صدور بیانیه مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه ایران موضوعی تأسفبار بود این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمامیت ارضی خود با هیچ کسی تعارف ندارد.
امام جمعه تبریز ادامه داد: ایران بارها این مسئله را در قول و فعل نشان داده است و ما معتقدیم آقایان دچار خطای محاسباتی شده است و باید خطاب خود را جبران کنند و از دستگاه دیپلماسی نیز میخواهیم در اینگونه موارد مواضع محکم را بیان کند.
خطیب نماز جمعه تبریز افزود: البته وزیر امورخارجه موضع خوبی داشت و از طرف دیگر کشورهای منطقه باید بدانند که حفظ ثبات و آرامش منطقه یک مسئله جمعی است.
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