شناگر بوشهری قهرمان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مسابقات شنای بانوان دستگاه‌های اجرایی کشور با حضور بیش از ۳۰۰ شناگر در مشهد مقدس برگزار شد.

سارا احمد زاده شناگر بوشهری در این مسابقات به عنوان قهرمانی رسید.