به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه‌شب در اجتماع بزرگ خواهران آرمان در بوشهر اظهار داشت: زنان ایران اسلامی و زنان بوشهر پای این انقلاب و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: زنان استان بوشهر سه حماسه آفریدند؛ وقتی که انگلیسی‌ها چهار بار به بوشهر حمله کردند و می‌خواستند نسبت به فرهنگ اسلامی و انقلاب در استان بوشهر متعرض شوند و فرهنگ غرب را حاکم کنند, زنان بوشهر مقاومت کردند و نگذاشتند فرهنگ غرب حاکم شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: زنان بوشهر با تشکل جلسات و هیئت‌های مختلف تلاش کردند و فرهنگ اسلامی و سنتی خود را در این مناطق نهادینه کردند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تربیت مردان بزرگ در دامان زنان استان بوشهر خاطرنشان کرد: زنان بوشهر در دامان خود رئیس‌علی دلواری‌ها و علامه بلادی‌ها را تربیت کردند و شکوه مقاومت آفریدند و انگلیس را شکست دادند.

وی به حماسه زنان لرده اشاره کرد و ادامه داد: زنان لرده در منطقه گیسکان شهرستان دشتستان مقابل هجوم انگلیسی‌ها ایستادند و قشون انگلیس را شکست دادند. زنان این استان در دوران دفاع مقدس نیز حماسه آفریدند و نقش‌آفرینی کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند که مردم استان بوشهر مردمانی امتحان داده‌ای هستند، مردم این سرزمین مردمی پرافتخار و پرشکوه و مایه افتخار و عزت هستید.

وی تاکید کرد: مردم امروز با حضور در این مراسم به همه دنیا اعلام می‌کنند که ما با شهدا هستیم و در کنار مقام معظم رهبری از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی دفاع می‌کنیم و این افتخار ما است که زنان، دختران، خواهرانی چون شما داریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: از مسئولان و کسانی که در عرصه قانون و اجرا هستند درخواست داریم که در رابطه با عفاف و حجاب قانونی مصوب کنند که اسلامی و انقلابی باشد و آن را اجرا کنند که این درخواست همه زنان است.