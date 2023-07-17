مصرف روغن خوراکی با اختلالات خلقی شایع ارتباط مستقیم دارد

پروانه صانعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار از هر پنج ایرانی بزرگسال، یک نفر افسرده و از هر هشت تا ۹ نفر ایرانی یک نفر مضطرب است و امروزه با شیوع افسردگی و اضطراب و حتی در سنین کودکی مواجهیم.

وی با بیان اینکه در گذشته میزان دریافت چربی از مواد غذایی را برای سلامتی قلب و عروق مضر می‌دانستند اما امروزه اثبات شده که چربی و رژیم غذایی دریافتی روی روان و کارکرد مغز اثر دارد، ادامه داد: در همین راستا از توان گروه‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی، روانپزشکی و گوارش بهره گرفته شده است.

مجری طرح بررسی ارتباط بین لینولئیک اسید دریافتی با اختلالات روان شایع در بزرگسالان گفت: این مطالعه در ۵۰ مرکز بهداشت سطح استان اصفهان و ۲۰ پرسش نامه متفاوت بین ۱۰ هزار نفر توزیع شد که آنالیز نهایی روی سه هزار و ۵۰۰ نفر صورت گرفت.

وی افزود: روغن‌های موجود در بازار دارای دو نوع امگا ۳ و امگا ۶ هستند که تمام روغن‌های حاوی امگا ۶ دارای لینولئیک اسید است که مصرف طولانی مدت آن عامل ابتلاء به نوعی از اختلالات خلقی شامل افسردگی، اضطراب و استرس بیمار گونه می‌شود.

صانعی خاطرنشان کرد: به ترتیب روغن زیتون، روغن کانولا، روغن کلزا و روغن سویا توصیه می‌شود اما روغن کنجد، آفتابگردان و روغن ذرت علی رغم گران بودن به خاطر داشتن امگا ۶ توصیه نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مصرف روغن مایع را در صورت حفظ شرایطی به روغن‌های جامد از جمله دنبه و کرمانشاهی را برای سلامتی جسم و روح مؤثرتر خواند و گفت: از نگهداری روغن مایع در کنار حرارت، پشت شیشه و نور آفتاب و از مصرف روغن سرخ کردنی خودداری کنید.

گفتنی است طرح‌های بررسی ارتباط بین لینولئیک اسید دریافتی با اختلالات روان شایع در بزرگسالان ایرانی، بررسی عوامل مرتبط با رفتار مصرف سیگار در نوجوانان پسر، طراحی و ساخت بازی آموزشی-درمانی ارتقا سبک زندگی کودکان ۷ تا ۱۲ سال، طراحی، اجرا و ارزشیابی اپلیکیشن آموزشی تغذیه انحصاری با شیر مادر، بررسی عوامل مؤثر بر شدت عملکرد ریوی در بیماران سیگاری مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان الزهرا، پنج طرح تحقیقاتی است که توسط تیم‌های پزشکی اصفهان به ثبت رسیده است.