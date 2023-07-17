سفر السودانی به سوریه فرصتی برای اعلام حمایت بغداد از دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فادی الشمری» مشاور سیاسی نخست وزیر عراق تاکید کرد که سفر «محمد شیاع السودانی» به سوریه، فرصتی برای تاکید بر حمایت بغداد از امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سفر نخست وزیر عراق به سوریه بنا به دعوت بشار اسد رئیس جمهور این کشور صورت گرفت.

الشمری بیان کرد: این سفر فرصتی مهیا کرد تا مواضع عراق در حمایت از سوریه و بازگشت این کشور به اتحادیه عرب و جایگاه طبیعی خود، به یاد آورده شود.

وی تصریح کرد: سفر السودانی به سوریه، بیانگر حمایت عراق و کمک‌های این کشور برای لغو محاصره ملت سوریه و پشتیبانی از تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد آرامش در منطقه است. گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور و همچنین میان کشورهای منطقه با هدف تحقق ثبات بسیار مهم است. ثبات در منطقه دروازه اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

الشمری اضافه کرد: در جریان این سفر، چالش‌های مشترک میان دو کشور از جمله موضوع آوارگان و کمبود منابع آبی و آثار سو آن بر محیطی زیست بررسی شد. گسترش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه‌های انرژی و صنایع، از دیگر موضوعات این سفر بود.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز گذشته در نشست خبری با محمد شیاع السودانی اعلام کرد: روابط ما با عراق ریشه دار است. ما تاریخ طولانی و مشترک با عراق داریم و ملت آن در کنار ملت سوریه در رنج‌هایش ایستاده است. عراق فریاد دولت و ملت سوریه در محافل بین المللی بود. این کشور مخالف اقدامات علیه سوریه بود. بغداد در بلای زلزله در کنار دمشق ایستاد و کمک‌های شایانی کرد.

بشار اسد گفت: ما به ارتش عراق و حشد شعبی به سبب مبارزه با تروریسم درود می‌فرستیم. چالش تروریسم یکی از مهمترین چالشهایی است که ما در منطقه با آن روبرو هستیم. ما با محمد شیاع السودانی اوضاع جهان عرب و چالشهای منطقه را بررسی کردیم. اوضاع جهان عرب هم اکنون در مرحله سازنده و مثبتی قرار دارد.