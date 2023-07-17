سد چمشیر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سد و نیروگاه «چم شیر» به عنوان بزرگ‌ترین پروژه برق - آبی کشور بوده و هدف آن ذخیره بیش از ۲.۳ میلیارد مترمکعب آب همراه با بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌های رودخانه زهره و نیز تولید ۴۸۲ گیگاوات ساعت انرژی برق‌- آبی در سال است.

تولید برق، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه زهره، اشتغال‌زایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و پرورش ماهی از مزایای این سد است.

سد و نیروگاه «چم شیر» تأثیر مهمی در رونق کشاورزی و صنعت گردشگری گچساران خواهد داشت و این سد بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی «آر. سی. سی» ایران است.