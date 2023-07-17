روسیه : اوکراین ۷۰۰نظامی خود را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن صدها نظامی اوکراینی در شبانه روز گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که حدود ۷۰۰ نظامی اوکراینی در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش خود اعلام کرد که در درگیری در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا ارتش اوکراین ۲۴۰ نفر از نظامیان خود را از دست داد.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، حملات ارتش اوکراین در محورهای دونتسک و کراسنولیمانسکی از سوی نیروهای روسی دفع شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پس از دفع حملات ارتش اوکراین در محور دونتسک، دو انبار مهمات اوکراین در دونتسک و لوهانسک منهدم شد. همچنین در درگیری در این محور حدود ۳۲۰ نظامی اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش خود آورد که پدافند هوایی روسیه ۳ موشک طوفان سایه و ۳ گلوله هیمارس را رهگیری کرد و ۱۹ پهپاد اوکراینی نیز از سوی نیروهای روسی منهدم شد.