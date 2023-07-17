نشست شورای امنیت درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شورای امنیت سازمان ملل نشستی را با محوریت جنگ در اوکراین برگزار می‌کند.

«دیمیتری پولیانسکی» معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۷ ژوئیه نشستی درباره اوضاع در اوکراین برگزار می کند.

به گفته این دیپلمات روس، در این نشست دیپلمات های ارشد شماری از کشورها عضو سازمان ملل حضور خواهند داشت.

پولیانسکی در پیامی در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که این نشست با محوریت بحران اوکراین از سوی نماینده انگلیس درخواست شده است.

دیپلمات ارشد روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که بدیهی است که کشورهای غربی از این نشست به عنوان فرصتی برای اقدام ضد روسی استفاده خواهند کرد.

پولیانسکی افزود که روسیه هم در این نشست حرفی برای گفتن خواهد داشت.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد. آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند.