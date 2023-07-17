به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در آئین اختتامیه نمایشگاه تخصصی عملکرد و پیشرفت و محلات مردم سالار اسلامی که عصر امروز در مجتمع فرهنگی پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: میدان جهاد سنگر دفاع و پاسداری قابل ترک کردن نیست حتی اگر مانند امام حسین (ع) بدانید که کشته شده و خاندانش اسیر می‌شوند.

وی ادامه داد: غروب عاشورا، طلوع فضیلت‌ها بود، آن روز سپاه و بسیج متولد شدند، آن روز یاران اما ماندند و در امواج تیرها نماز را خواندند، این مشی پاسداری از دین است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: بسیجیان در صحنه‌های مختلف حاضر هستند و موجب حیات طیبه در متن جامعه اسلامی می‌شوند.

سرلشکر سلامی دوره فعلی را دوره جهاد کبیر دانست و گفت: در این دوره که سفیران شیطان می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند، بسیجیان وارد میدان هستند، ما بیش از چهار دهه است که با دشمنان ملت ایران در میدان و چشم در چشم مبارزه کرده‌ایم. دشمنان نمی‌خواهند قرآن خدا جاری شوند آنها به دنبال تحمیل فقر و فحشاء در جامعه اسلامی هستند و امروز تمام تلاش دشمن گسترش فقر و فحشاست.

وی فقر، مصرف گرایی، فلج کردن روانی مردم، نا امنی، تجزیه و تفرقه را از اهداف اصلی دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: با همه توطئه‌های مختلف دشمن انقلاب اسلامی سربلند و سرفراز بوده است و در همه عرصه‌ها دشمن بر خاک ذلت و خواری افتاده است.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: دشمن فکر می‌کرد نابرابری، دوباره آن‌ها را به سرنوشت ملت ایران باز می‌گرداند و به همین دلیل به دنبال ترویج، یاس، ناامیدی، فقر و فحشاست؛ آنها نابرابرترین جنگ را در تمام ابعاد علیه ملت ایران راه انداخت و در این رابطه هیچ ظرفیتی نبود که پای کار نیارد تا مانع قدرت یابی ملت ایران و مسلمانان شود اما این همه امکانات و تجهیزات و توطئه‌ها باطل شد و باز دشمن نا امید شد.

سرلشکر سلامی تاکید کرد: دشمن در همه عرصه‌ها شکست خورد که دلیل این شکست‌ها در مرتبه اول حاکمیت ولایت فقیه است، چون یک تنه در وسط این میدان مقابله ایستاده است و حقیقت دوم این مردم فداکار، صبور، شکیبا و آگاه هستند برای اینکه امام خود را مانند عقیق در بر گرفته‌اند و حقیقت سوم هم اسلام است؛ این سه حقیقت عامل همه این پیروزها تا به امروز بوده است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دشمنان راهی جز پذیرش حقایق ندارد و می‌بینید که چگونه بحران‌ها به سرزمین‌های دشمن باز گشته است؛ اینها همه به برکت انقلاب اسلامی و همت و اراده ملت شریف ایران اسلامی است.

سرلشکر سلامی در ادامه با اشاره به پایگاه‌های محله محور بسیج گفت: کسی که در پایگاه‌های محله محور حضور دارد در تمام ابعاد و قیاس مختلف با آمریکا می‌جنگند و این حقیقت است چون اسلام تنها در میدان جهاد، رشد و پیشرفت می‌کند؛ اگر دشمن ما را تحریم نکرده بود این مقدار بزرگ و مقتدر نمی‌شدیم، امروز ما همه نیازهای خود را در داخل کشور تولید می‌کنیم به به نحوی که به اندازه دشمن، قوی، بزرگ و مقتدر می‌شویم.

وی با اشاره به نقش مردم در خنثی سازی توطئه‌های مختلف دشمن گفت: این دهه‌های سخت نشان داد که همه عرصه‌های سخت با مردم آسان می‌شود؛ در این راه بسیج و بسیجیان یار و یاور مردم هستند به همین جهت شما بسیجیان اولین کسانی هستید که در سختی‌ها و دشواری‌ها مانند جنگ، سیل و زلزله و بیماری‌های همه گیر به کمک مردم می‌شتابید؛ در واقع شما سرباز خدا هستید و اجازه نمی‌دهید دست ظلم لباس ذلت بر تن مردم بپوشد.

فرمانده کل سپاه گفت: تمام سطوح اجتماعی ما باید طعم شیرین و حلاوت خدمت بسیج را بچشند لذا وقتی اسلام در محلات گسترش یابد حجاب و عفاف هم رونق پیدا خواهد کرد و بانوان عفیف و پاک ما که تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار دارند باز خواهند گشت و پاکیزگی و پاک دامنی رونق خواهد یافت زیرا باطل پایدار نیست و وقتی حق گسترش یابد باطل از بین خواهد رفت.

ادامه دارد....