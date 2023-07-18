جشنواره روابط عمومی های آذربایجان شرقی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی راد در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون ۷۰ سازمان و شرکت در جشنواره روابط عمومی‌های استان با عنوان «هنر هشتم» شرکت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در جشنواره تا به امروز حدود ۴۵۰ اثر را در دبیرخانه الکترونیکی آن بارگذاری کرده‌اند.

عزیزی راد ادامه داد: زمان برگزاری جشنواره هنر هشتم در آذربایجان شرقی نیز اواخر مرداد ماه امسال خواهد بود.

وی بیان کرد: این جشنواره به همت شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها و انجمن روابط عمومی استان برگزار می‌شود و علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر درباره آن می‌توانند به آدرس www.azarpr.com/prfestival مراجعه کنند.

وی افزود: در جشنواره "هنر هشتم"، آثار دریافتی روابط عمومی‌های بخش دولتی و بخش خصوصی در محورهای پژوهش و افکارسنجی، برنامه ریزی، انتشارات، اینترنت و فضای مجازی، چند رسانه‌ای، ارتباطات رسانه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی یادآوری کرد: معرفی و تقدیر از روابط عمومی‌های فعال، خلاق و موفق، فراهم کردن فضای مناسب برای تبادل تجارب روابط عمومی‌های آذربایجان شرقی، شناسایی و معرفی الگوهای برتر فعالیت در روابط عمومی‌های استان و همچنین تلاش در جهت ترویج فعالیت‌های تخصصی روابط عمومی‌ها، برخی از اهداف این جشنواره است.