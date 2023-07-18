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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۲

امیر سرلشکر موسوی:

توان و آمادگی رزمی خود را متناسب با تهدیدات ارتقا می‌دهیم

توان و آمادگی رزمی خود را متناسب با تهدیدات ارتقا می‌دهیم

فرمانده کل ارتش گفت: با اشراف اطلاعاتی به تهدیدات و متناسب با رشد فناوری، توان و آمادگی رزمی خود را ارتقا می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکان‌های مستقر در آذربایجان شرقی اظهار داشت: این برنامه یکی از بازدیدهای دوره‌ای ریاست ستاد کل است که معمولاً برای ارزیابی توان و آمادگی رزمی و نحوه تعامل نیروهای لشکری و کشوری به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد.

فرمانده کل ارتش افزود: خوشبختانه در بازدیدی که از یگان‌های زمینی، پدافند و هوایی انجام دادند، انگیزه، روحیه و آمادگی رزمندگان آجا موجب سربلندی شد. آمادگی و روحیه بالای همرزمان ما در این منطقه شایسته شکر به درگاه خداوند و تشکر و قدردانی از همه این عزیزان و خانواده‌های محترم آن‌هاست.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ادامه داد: اگر چه آمادگی در بالاترین سطح ممکن است اما چون دشمنان متوقف نیستند ما نیز با رصد تهدیدات و اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های به‌روز و تجهیزات بومی، دائم آمادگی رزمی خود را ارتقا می‌دهیم.

فرمانده کل ارتش در پایان گفت: نیروهای مسلح در دفاع مقدس، دفاع از حرم و همه ماموریت‌های محوله توان و قدرت خود را نشان داده‌اند، اما باید به حدی از توان و آمادگی برسند که در مقابل هر تهدیدی از منافع ملی، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی با قدرت دفاع کنند.

کد مطلب 5839505
هادی رضایی

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