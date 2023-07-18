به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکانهای مستقر در آذربایجان شرقی اظهار داشت: این برنامه یکی از بازدیدهای دورهای ریاست ستاد کل است که معمولاً برای ارزیابی توان و آمادگی رزمی و نحوه تعامل نیروهای لشکری و کشوری به صورت دورهای صورت میگیرد.
فرمانده کل ارتش افزود: خوشبختانه در بازدیدی که از یگانهای زمینی، پدافند و هوایی انجام دادند، انگیزه، روحیه و آمادگی رزمندگان آجا موجب سربلندی شد. آمادگی و روحیه بالای همرزمان ما در این منطقه شایسته شکر به درگاه خداوند و تشکر و قدردانی از همه این عزیزان و خانوادههای محترم آنهاست.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ادامه داد: اگر چه آمادگی در بالاترین سطح ممکن است اما چون دشمنان متوقف نیستند ما نیز با رصد تهدیدات و اشراف اطلاعاتی و بهرهگیری از فناوریهای بهروز و تجهیزات بومی، دائم آمادگی رزمی خود را ارتقا میدهیم.
فرمانده کل ارتش در پایان گفت: نیروهای مسلح در دفاع مقدس، دفاع از حرم و همه ماموریتهای محوله توان و قدرت خود را نشان دادهاند، اما باید به حدی از توان و آمادگی برسند که در مقابل هر تهدیدی از منافع ملی، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی با قدرت دفاع کنند.
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