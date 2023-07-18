تقاضا برای احداث شالیکوبی در مازندران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه زیربنایی مازندران با بیان اینکه برخی از پروندههای مطرح شده در شورای برنامه ریزی استان با شأن این شورا سازگاری ندارد، اظهار کرد: شورای برنامه ریزی به عنوان سیاستگذار کلی توسعه استان است و طرح پروندههای تکمیل نشده در شورا مناسب نیست و جلوی آن در کارگروه توسعه زیربنایی گرفته خواهد شد.
وی از اعضای کارگروه خواست تا بحث کارشناسی پروندهها را در کارگروه و ذیل آن در کمیتهها با دقت انجام بدهند، افزود: این کارگروه مهمترین کارگروه پیشرفت و توسعه عمرانی استان است که باید اطلاعات به شورای برنامه ریزی بدهد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران در برخی مناطق استان، تقاضای مردم برای تأسیس شالیکوبی را بالا دانست و خاطرنشان کرد: امکانسنجی و نیاز سنجی شود که نیاز استان در بخش شالیکوبی چقدر است تا زمینهای مستعد از بین نرود و بر اساس نیاز احداث شود و البته در بخش سورتینگ و کشتارگاهها نیز فکر اساسی شود تا هم نیاز استان رفع گردد و هم اینکه زمینهای کشاورزی استان حفظ بماند.
توکلی با بیان اینکه مازندران باید به استان تولید و صادر کننده تبدیل شود و البته رعایت شود تا هر تولیدی که به صلاح استان و طبیعت نیست دایر نشود، گفت: نمونه، پرورش برخی از گونه دامی در توان زیست محیطی استان نیست و با کار کارشناسی پرورش گونه جایگزین پیشنهاد شود.
وی با اشاره به اینکه بحران خشکسالی شالیزار که در استان ایجاد شد با توجه به ذخیره سازی مناسب آبندانها و لایروبی ادوار گذشته موجب شد تا بحران کاهش یابد، افزود: با کاهش بارندگی و کاهش منابع آبی استان باید به نحوی مدیریت شود تا کشاورزان با مشکل تأمین آب زراعی مواجه نشوند.
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