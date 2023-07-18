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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد؛

افزایش ۲۸ درصدی تلفات حوادث کار در مازندران

افزایش ۲۸ درصدی تلفات حوادث کار در مازندران

ساری- مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی سه ماهه امسال ۳۷ نفر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به حوادث کار سال جاری در استان از مرگ ۳۷ نفر براثر این حوادث در سه ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۶ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود در سه ماهه سال جاری سقوط از بلندی با ۱۴ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و جسم سخت با ۹، برق گرفتگی و سایر هر کدام با ۷ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود: در ۳ ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۷ مورد در خرداد ماه و کمترین آن با ۷ مورد در اردیبهشت ماه ثبت شده است.

این مقام اجرایی استان تصریح کرد: طی این مدت شهرستان‌های ساری با شش، آمل با ۵ و بابل با ۴ فوتی بیشترین و شهرستان‌های عباس آباد، فریدونکنار و محمود آباد و نور هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۴۱ تا ۵۰ سال با ۱۱ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی ۳ ماه گزارش شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی ۳ ماه امسال ۱۹۳ (۱۸۴ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشت.

کد مطلب 5840115

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