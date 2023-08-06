به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در آئین بزرگداشت روز خبرنگار که در لانه جاسوسی برگزار شد، با بیان اینکه در دنیا هیچ نقطه خنثی وجود ندارد گفت: در دنیایی که نقطه خنثی وجود ندارد هیچ خبرنگاری هم بدون در نظر گرفتن فضا و شرایط محیط نمی‌تواند اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه ما امروز دریک جنگ تمام عیار رسانه‌ای قرار داریم ادامه داد: جنگ در همین فضا رخ داده و مهم است که ما با عقبه جهانی رویدادها که پیرامون مان روی می‌دهد آشنا باشیم و بدانیم چه مطالبی را رسانه‌ای می‌کنیم زیرا دشمنان مان از یک رویداد کوچک در مقیاس تاکتیکی یک اثر راهبردی می‌سازند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه کلمات و تصاویر قدرتمند هستند گفت: تصاویر و اخبار قدرت تحریک کنندگی و حرکت جامعه را دارند پس باید در انتقال اخبار و بیان مطالب دقت داشته باشیم. دشمنان تلاش می‌کنند با آتش باری از کلمات اعتمادها را از بین ببرند و ارزش‌ها را تغییر دهند و بر باورها غلبه کنند و ذهن و دل جوامع را در دست بگیرند.

سردار سلامی ادامه داد: خبرنگاران دارای تعهد و سازنده و نگارنده وقایع هستند. خبرنگاران باید دقت کنند تصاویر و اخباری را انتشار دهند که در جامعه افسردگی و بحران ایجاد نشود. خبرنگاران می‌توانند ایجادکننده نگرش باشند و از امید و دستاوردها بگویند، این کار خبرنگاران است.

وی گفت: تعهد درونی و مسئولیت واقعی خبرنگاران حفظ هویت جامعه است. خبرنگار بیان کننده و تبیین کننده حق است، او عضو خنثی جامعه نیست و نسبت به تحولات و اوضاع جامعه خود دارای مسئولیت و تعهد است.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: البته در اصول خبرنگاری این وجود دارد که خبر باید کوچک‌ترین آسیب را به جامعه وارد کند؛ اما وقتی خبر در فضای جنگ منتشر می‌شود، درست مانند مشابه آنچه که در فضای جنگ سخت اتفاق می‌افتد، دشمنان تلاش می‌کنند با آتشباری از کلمات، ذهن‌ها را تخریب کنند و اعتمادها را از بین ببرند؛ همچنین اراده‌ها را تسلیم و باورها را سست کنند، ارزش‌ها را تغییر دهند، بر باورها غلبه کنند و ذهن و دل را در تسخیر خود بگیرند.