درخشش دختران دو و میدانی کار کردستانی در رقابت های قهرمانی کشور

آمنه غلام ویسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان به میزبانی تهران برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها بیش از ۲۰۰ ورزشکار از استان‌های سراسر کشور حضور پیدا کردند.

غلام ویسی، عنوان کرد: در ماده ۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع «کژان رستمی» دونده صاحب نام کردستانی موفق شد به ترتیب دو مدال طلا و نقره را برای کردستان به ارمغان بیاورد.

وی افزود: در ماده‌های ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر نیز «دلنیا بی گم جانی» توانست صاحب دو مدال برنز شود.

سرپرست ورزش و جوانان کردستان، اظهار کرد: «صدف آقاجانی» نیز در ماده هفت گانه یک مدال نقره را به خود اختصاص داد و در ماده پرش ارتفاع نیز «مائده مطهری» با ثبت رکورد ۱.۶۵ متر در جایگاه سوم ایستاد و صاحب گردن آویز برنز شد.

غلام ویسی، افزود: تیم استان کردستان متشکل از «نرگس رستگار»، «دلنیا بی گم جانی»، «صدف آقاجانی» و «اژین قادری» در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی با رکورد ۴۹.۰۷ ثانیه نشان نقره را کسب کرد و در ماده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی نیز با ترکیب «کژان رستمی»، «بشرا راموز»، «حدیث حسین پناهی» و «سلین افشار» زمان ۴:۰۶.۲۸ دقیقه را ثبت و نشان زرین طلا را تصاحب کرد.