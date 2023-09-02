تکواندوکاران نوجوان ایران با کسب ۷ مدال شروع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا امروز شنبه یازدهم شهریورماه با حضور ۲۸۵ تکواندوکار از ۲۶ کشور به میزبانی لبنان در سالن «نوفل نوهاد» شهر بیروت آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات تیم ملی ایران هفت نماینده داشت که حاصل تلاش آنها چهار طلا، یک نقره و دو برنز بود. غزل هوشمند، نیوشا شادلو، امیرمحمد رحمانی و متین حسینی چهار مدال طلا، مهدی رزمیان یک مدال نقره، پرنیان نوری و سینا رضا علیزاده هم دو برنز کسب کردند.

سینا رضا علیزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۱۳ تکواندوکار حضور داشتند در دور نخست «کیم» از کره جنوبی را در دو راند از پیش رو برداشت. وی در ادامه «بولد» از مغولستان و «کاتو» از ژاپن را نیز با نتایج مشابه شکست داد. علیزاده در نیمه نهایی به حریفی از چین تایپه دو بر یک باخت و برنز گرفت.

پرنیان نوری در وزن ۵۲- کیلوگرم کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «گالینا» از فیلیپین آغاز کرد. وی سپس «کازانبک» از قزاقستان را دو بر یک شکست داد و در نیمه نهایی ۲ بر صفر به «مورات» از تایلند نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد. در این وزن ۱۳ تکواندوکار حضور داشتند.

در وزن ۴۲- کیلوگرم که ۱۱ تکواندوکار ثبت نام کرده بودند، غزل هوشمند ابتدا ۲ بر صفر «آندره آ سانچز» از فیلیپین را از پیش رو برداشت و سپس با برتری ۲ بر صفر در پیکار با «تلنت گوئن» از تایلند راهی نیمه نهایی شد. هوشمند در این مرحله در دو راند متوالی حریفی از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و در مبارزه پایانی هم بعد از آنکه راند نخست را به «فان» از چین تایپه واگذار کرد، در دو راند متوالی حریفش را شکست داد و به نشان ارزشمند طلا دست یافت.

مهدی رزمیان در وزن ۴۵- کیلوگرم که در میان ۱۱ تکواندوکار دیگر این وزن دور نخست «یاسوان» از هند را شکست داد. وی در ادامه «یانگ» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و در فینال دو بر یک به حریفی از تایلند باخت و نقره گرفت.

سید محمد متین حسینی دومین طلای ایران در این رقابت‌های روز نخست بود. وی در اولین دیدار وزن ۴۸- کیلوگرم «الحسامی» از اردن را ۲ بر صفر شکست داد. حسینی در ادامه با برتری ۲ بر صفر مقابل «ظریف» از لبنان راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله نماینده ویتنام را با نتیجه مشابه از پیش رو برداشت و در مبارزه پایانی هم ۲ بر یک تکواندوکاری از ازبکستان را شکست داد و عنوان نخست را به خود اختصاص داد. در این وزن ۱۸ تکواندوکار وزن کشی کردند.

امیر محمد رحمانی راد در وزن ۷۸+ کیلوگرم که ۱۳ تکواندوکار شرکت داشتند، بعد از یک دور استراحت، «منگ» از چین را ۲ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برابر تکواندوکاری از قزاقستان را ۲ بر یک از پیش رو برداشت و در مبارزه پایانی هم برابر «چانگ» از کره جنوبی در حالی که راند نخست را به حریف واگذار کرده بود، طی دو راند متوالی پیروز شد و طلای سوم ایران را به خود اختصاص داد.

نیوشا شادلو صیاد چهارمین طلای ایران بود. وی در وزن ۶۸+ کیلوگرم که ۱۰ تکواندوکار حضور داشتند، دور نخست «ژو رکسان» از چین تایپه را شکست داد و در ادامه در مرحله یک چهارم نهایی برابر «ماگان باجاج» از هند با همین نتیجه پیروز شد و در نیمه نهایی نیز تکواندوکاری از قزاقستان را دو بر صفر شکست داد و به فینال صعود کرد. شادلو در مبارزه پایانی برابر «کیم» از کره جنوبی بعد از واگذاری راند نخست، در دو راند بعدی پیروز از میدان خارج شد و روی سکوی نخست ایستاد.

دوازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا تا روز سه شنبه در بیروت جریان خواهد داشت.