۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

امید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آمارها، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب در استان شنایی شده است.

وی با بیان اینکه نسبت به قطع و جمع آوری ۸۵٠ انشعاب غیر مجاز اقدام شده است، عنوان داشت: حضور مالکان این واحدها برای پرداخت جریمه و طی روال قانونی را شاهد بودیم.

صالحی گفت: در مجموع یکهزار و ۳٠٠ پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز تشکیل شده و در سایر موارد نیز تکمیل پرونده‌ها و ارسال به دادگاه را خواهیم داشت.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان با بیان اینکه میزان تولید آب استان فراتر از نیاز برای مصرف شرب است، اظهار داشت: متأسفانه از این ظرفیت در برخی مناطق برای آبیاری کشاورزی، باغات و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود.

صالحی با اشاره به هزینه‌های تولید آب شرب و تأمین آب پایدار مناطق، ابراز کرد: مدیریت مصرف، صرفه جویی و تمکین به قانون در استفاده از ظرفیت آب شرب ضروری است.