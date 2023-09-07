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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

یاسوج_ مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی ۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب طی سه ماهه اخیر در استان خبر داد.

امید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آمارها، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲ هزار و ۸٠٠ انشعاب غیر مجاز آب در استان شنایی شده است.

وی با بیان اینکه نسبت به قطع و جمع آوری ۸۵٠ انشعاب غیر مجاز اقدام شده است، عنوان داشت: حضور مالکان این واحدها برای پرداخت جریمه و طی روال قانونی را شاهد بودیم.

صالحی گفت: در مجموع یکهزار و ۳٠٠ پرونده تخلف انشعاب غیر مجاز تشکیل شده و در سایر موارد نیز تکمیل پرونده‌ها و ارسال به دادگاه را خواهیم داشت.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان با بیان اینکه میزان تولید آب استان فراتر از نیاز برای مصرف شرب است، اظهار داشت: متأسفانه از این ظرفیت در برخی مناطق برای آبیاری کشاورزی، باغات و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود.

صالحی با اشاره به هزینه‌های تولید آب شرب و تأمین آب پایدار مناطق، ابراز کرد: مدیریت مصرف، صرفه جویی و تمکین به قانون در استفاده از ظرفیت آب شرب ضروری است.

کد مطلب 5880864

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