به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به ناصر سیمفروش ضمن ابراز همدردی و تسلیت مصیبت درگذشت فرزند وی تصریح کرد: در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر ناصر سیمفروش
ضایعه درگذشت تأثرانگیز و اندوهبار فرزند عزیزتان، موجب تالم خاطر گردید.
اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را تسلیت میگویم و در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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