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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۵۶

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور در پیامی درگذشت فرزند ناصر سیم‌فروش را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت فرزند ناصر سیم‌فروش را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت فرزند ناصر سیم‌فروش را به وی و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به ناصر سیم‌فروش ضمن ابراز همدردی و تسلیت مصیبت درگذشت فرزند وی تصریح کرد: در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر ناصر سیم‌فروش
ضایعه درگذشت تأثرانگیز و اندوه‌بار فرزند عزیزتان، موجب تالم خاطر گردید.
اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را تسلیت می‌گویم و در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5881133
هادی رضایی

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