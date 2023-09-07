به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به ناصر سیم‌فروش ضمن ابراز همدردی و تسلیت مصیبت درگذشت فرزند وی تصریح کرد: در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر ناصر سیم‌فروش

ضایعه درگذشت تأثرانگیز و اندوه‌بار فرزند عزیزتان، موجب تالم خاطر گردید.

اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را تسلیت می‌گویم و در این ایام پرفیض اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران