به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اصحاب رسانه به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۶ شهریور در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس عینیت‌بخشی به اسلام ناب محمدی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و جامعه امام زمانی بود؛ دفاع مقدس اوج ایثار و فداکاری، مظهر وحدت ملت ایران و تحقق ولایت‌فقیه با رهبری حضرت امام (ره) است؛ دفاع مقدس اوج عقلانیت و عالمیت در مقابله با تهاجم رژیم بعث عراق بود. ملت غیور ایران اسلامی در این دوران مقدس به باور «ما می‌توانیم» رسیدند. قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی به دنیا ثابت شد.

وی با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تمهیدات بسیاری در سراسر کشور اندیشیده شده و از ۳۱ شهریور برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود. کارها و برنامه‌ها در استان‌ها با مسئولیت استانداران، در شهرستان‌ها با مسئولیت فرمانداران و در نیروهای مسلح با رؤسای ستادها پیگیری می‌شود. در ۴۷۷ ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت که شامل ۱۸ ستاد در نیروی‌های مسلح، ۲۸ ستاد در وزارتخانه‌ها ۳۱ ستاد در استان‌ها و ۴۰۰ ستاد شهرستانی است، در حال کار هستند.

یک هزار و ۱۸۶ برنامه در هفته دفاع مقدس امسال اجرایی می‌شود

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: در هفته دفاع مقدس امسال یک هزار و ۱۸۶ برنامه در سراسر کشور اجرا می‌شود که این برنامه‌ها در ۵ هزار و ۹۰۰ فعالیت تعریف شده که به تفکیک سازمان‌ها برنامه‌ها مشخص است.

وی افزود: رونمایی از ۴۴۴ کتاب و ۱۱۷ کتاب صوتی، تولید و پخش ۸۲ نماهنگ، برگزاری ۱۳۱۴ مراسم تکریم رزمندگان و ایثارگران و یادبود شهدا، برپایی ۴۲۹ نمایشگاه آثار هنری و برگزاری ۳۲۷ نشست تخصصی، برگزاری ۱۰۹ شب شعر و خاطره و ۲۴ نمایش و تئاتر خیابانی از سایر برنامه‌های پیش‌یینی شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس به شمار می‌رود.

سردار کارگر گفت: مراسم سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز در تهران با حضور مقام معظم رهبری در صبح روز ۲۹ شهریور در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. این‌مراسم به‌صورت تصویری همزمان در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، پادگان‌ها، مراکز بسیج، دانشگاه‌های نیروهای مسلح و همه مراکزی که فعالیت فرهنگی دارند، برگزار می‌شود. ۵۰ درصد از حاضران این‌مراسم بانوان و ۵۰ درصد آن آقایان هستند. در این مراسم که به‌صورت زنده پخش می‌شود، پیشکسوتان، فعالان حوزه دفاع مقدس و مقاومت، اقوام ایرانی و نمایندگان ادیان توحیدی، خانواده شهدای دفاع مقدس، مدافع امنیت و مدافع سلامت حضور خواهند داشت.

تجلیل از یک‌میلیون همسر پیشکسوت حوزه دفاع مقدس

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: در هفته دفاع مقدس امسال یک میلیون نفر از زنان و همسران پیشکسوتان دفاع مقدس و شهدا در سراسر کشور تجلیل می‌شوند. ما هر سال موضوع تجلیل از پیشکسوتان را در دستور کارمان داریم اما از سال ۹۶ براساس فرمایشات مقام معظم رهبری مدل تجلیل مان قدری متفاوت شد. در سال ۹۶ از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد. در سال ۹۷ تعداد تجلیل از پیشکسوتان به ۲۰ هزار فرمانده رسید و در سال ۹۸ از ۲۰۰ هزار پیشکسوت دفاع مقدس تقدیر کردیم. از سال ۹۹ تا کنون هر ساله از یک میلیون پیشکسوت تقدیر کردیم. به این معنا که سال گذشته از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس در سراسر کشور تقدیر شد و امسال نیز از یک میلیون همسر پیشکسوت تجلیل می‌شود که همه دستگاه‌های کشوری و لشکری، فرمانداران و بخشداران در این کار مساعدت خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: نقش زنان در دفاع مقدس کمتر از مردان نیست و جایگاه مادران و خواهران جانبازان و شهدا بی‌بدیل است. سال گذشته نمایشگاهی در حاشیه دیدار با مقام معظم رهبری برپا شد که ایشان در ۳۵ دقیقه بازدید خود از نمایشگاه مربوطه فرمودند: به نقش زنان در دوران دفاع مقدس بیشتر اهتمام ورزید»؛ لذا نمایشگاهی که امسال در ۲۹ شهریور تدارک دیده شده است به نقش زنان در دفاع مقدس بیشتر توجه شده است و بخشی از اقدامات زنان در دفاع مقدس نمایش داده می‌شود. فیلم سینمایی «حوض خون» اکنون در حال تصویربرداری درباره زنان است.

سردار کارگر با اشاره به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور در سراسر کشور گفت: رژه نیروهای مسلح در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و مسئولیت آن برعهده سپاه پاسداران خواهد بود. این مراسم در تهران و در مرقد مطهر امام راحل انجام خواهد شد که یک رژه دریایی هم داریم و در صبح ۳۱ شهریور در استان هرمزگان و توسط ارتش جمهوری اسلامی ایرانی برگزار می‌شود.

وی افزود: هرساله به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه را در دستور کار داریم که امسال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه است و در نمازهای جمعه نیز از فرماندهان دفاع مقدس دعوت می‌شود تا پیش از خطبه‌ها سخنرانی کنند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت عملیات کمان ۹۹ و عملیات ثامن‌الائمه به‌عنوان اولین عملیات موفقیت‌آمیز دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های‌مان در هفته دفاع مقدس است. همچنین کنگره ملی شهدای منا را نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: نثار گل و عطرافشانی مزار شهدا و میثاق با آرمان‌ها، نواختن زنگ ایثار در اولین روز بازگشایی مدارس، یادواره شهدای محلات، طرح آبروی محله و دیدار با خانواده شهدا از سایر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس به شمار می‌رود.

پنج قسمت از مستند روایت معیار در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه افق

سردار کارگر گفت: همایش سنگرسازان بی سنگر با حضور همه پیشکسوتان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود. برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای مدافع سلامت و تجلیل از خانواده این عزیزان و تکریم خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران با کمک همه دستگاه‌های کشوری و لشکری را پیش رو داریم. مراسم ورزشی و دیدار تیم‌های ورزشی با حریف‌های داخلی و خارجی نیز با یاد و نام شهدا و تجلیل از خانواده شهدا انجام خواهد گرفت.

وی افزود: پیاده‌روی خانوادگی، ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم توسط نیروهای مسلح و بهداشت و درمان و رزم‌نمایش و نمایش‌های میدانی در استان‌ها انجام خواهد شد. مراسم یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز و دانشجو به صورت منفک برای فرهنگیان، دانشجویان و دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: از سال گذشته قولی را دادیم که این قول را امسال در هفته مقدس محقق کردیم؛ مستندهای دفاع مقدس در ۱۰۰ قسمت با عنوان «روایت معیار» که از قبل دفاع مقدس ایران و اتفاقات را روایت می‌کند با تأیید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس توسط شبکه افق سازمان صدا و سیما آماده شده که ۵ قسمت این مستند در هفته دفاع مقدس پخش و رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: رزمایشی با عنوان کمک‌های مؤمنانه و کمک به اقشار مردم را داریم و برنامه شب خاطره و روایتگری در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و محلات با روایتگری فرماندهان و رزمندگان برگزار می‌شود.

سردار کارگر موضوع خاطره‌گویی را مهم و جذاب دانست و گفت: به واسطه همین خاطره‌گویی‌ها، دفاع مقدس می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. البته خاطره‌گوها باید آموزش‌های لازم را ببینند و به ذائقه مخاطب توجه کنند. ساماندهی این کار برای خاطره‌گویی بین کودکان و نوجوانان انجام شده و به دنبال این هستیم تا بانوان با زبان کودکان این کار را انجام دهند.

دیدار با جانبازان در آسایشگاه‌ها

وی افزود: حضور در آسایشگاه‌ها و دیدار با جانبازان در شهرهای مختلف انجام می‌شود. جانبازان بیشترین سختی را کشیده و سال‌ها در بستر جانبازی بودند و ما جانبازانی داریم که بیش از ۴۰ سال روی تخت بیمارستان خوابیده است و جالب اینکه در صحبت با آنها به ما روحیه می‌دادند. جانبازانی که در منزل هستند با کمک همسران شأن توانستند روزگار بگذرانند که این نقش و جایگاه ویژه زنان را نشان می‌دهد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: می‌گویند چرا هر ساله برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس تکراری است. در پاسخ به آنها باید گفت که تکرار برنامه‌ها همیشه بد نیست و بعضاً اتفاق خوبی است و برخی برنامه‌ها مثل رژه نیروهای مسلح هر ساله انجام می‌شود اما در برخی برنامه‌ها می‌توانیم جزئیات را تغییراتی بدهیم. مثلاً در تجلیل از پیشکسوتان کار خوبی را شروع کردیم که در اولین سال برگزار آن ۵۰۰ نفر از فرماندهان لشکر و تیپ تجلیل شدند، سال بعد تعداد تجلیل شده‌ها ۲۰ هزار، سال بعدش ۲۰۰ هزار و سال بعد آن تا به یک میلیون نفر رسید و امسال از یک میلیون همسر ایثارگر تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان صدا و سیما برنامه‌های مفصلی به مناسبت هفته دفاع مقدس دارد و نیازمند این هستیم اصحاب رسانه پای کار بیایند چرا که ذائقه مردم را بهتر می‌دانند. باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم دفاع مقدس تحریف و به انحراف کشیده شود چرا که آنقدر حقایق زیبا وجود دارد که اگر به مردم بگوییم از آن استفاده‌های لازم را خواهند برد.

هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۲ با شعار «ما متحدیم» برگزار می‌شود

سردار کارگر گفت: شعار هفته دفاع مقدس امسال «مامتحدیم» انتخاب شده ست. ما باید هفته دفاع مقدس را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری جشن بگیریم. برنامه‌های متعددی در سراسر کشور در این راستا در نظر گرفته شده است. اکنون باید به مردم امید داد. اگر کسی مردم را ناامید کند دشمن مردم است. آینده کشورمان درخشان است.

وی افزود: یک سری از شبهات دفاع مقدس نخبگانی است و باید در محیط‌های علمی و دانشگاهی بحث شود. برخی از آن‌ها هم عمومی است که مقام معظم رهبری به طور ویژه به آنها پاسخ داده‌اند. مانند ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر یا پایان جنگ تحمیلی. به شبهات در طول سال هم پاسخ داده خواهد شد. بسیاری از مسائل مرتبط با دفاع مقدس نیازی به این ندارد که در سطح جامعه و رسانه بیان شود چرا که دل خانواده‌ها را می‌سوزاند. مثلاً شبهه‌ای که درباره عملیات کربلایی ۴ مطرح شد که رزمندگان و از جمله حاج قاسم سلیمانی به آن پاسخ دادند. بالای ۹۵ درصد مسائل جنگ از طبقه بندی خارج شده‌اند. روایت‌ها درباره دفاع مقدس متفاوت است چرا که بسته به موقعیت و محورها و زاویه دید رزمندگان روایت‌ها متفاوت خواهد شد. این را نباید به پای آن نوشت که متناقض صحبت می‌کنند. این‌ها اختلاف نیست بلکه زاویه دید است. البته در تحلیل‌ها ممکن است اختلاف باشد. برخی از دوستان ما که زمان جنگ بودند و آن زمان دست اندرکار بودند اکنون که گرایش‌های خاص پیدا کردند چیز دیگری درباره جنگ تحمیلی می‌گویند این در حالی است که دفاع مقدس ما بسیار پاکیزه است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: فیلمسازانی که می‌‎خواهند فیلم در حوزه دفاع مقدس و مقاومت بسازند در مورد تجهیزات و سایل نظامی نگران نباشند؛ چراکه ما آماده‌ایم با کمک نیروهای مسلح تجهیزات مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهیم. نبود منابع از جمله منابع مکتوب و فیلم و تصاویر همواره یکی از دغدغه‌های فیلمسازان بود که آماده کمک در این زمینه چرا که هنوز جذاب‌ترین فیلم‌ها را می‌توان در حوزه دفاع ساخت. ما این آمادگی را داریم که منابع و تجهیزاتی را در اختیار فیلمسازانی قرار دهیم که در حوزه دفاع مقدس به ایجاد اثر می‌پردازند. در حال حاضر انسیه شاه حسینی براساس کتاب «حوض خون» فیلمی را در خوزستان در حال تولید است. پیش از این فیلم‌هایی چون ویلایی‌ها و دسته دختران از جمله آثاری است که با موضوع نقش زنان در حوزه دفاع مقدس تولید شده است. حدود ۷ هزار بانو در دوران دفاع مقدس شهید شده‌اند.

وی افزود: توجه به حوزه نوجوانان و جوانان را در دستور کار داریم و با وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد وارد مذاکره شده‌ایم تا با همت دولت آقای رئیسی در دروس شأن واحد دفاع مقدس را قرار دهیم. گنجانده شدن دو واحد درسی دفاع مقدس در دستورکارمان است.

سردار کارگر گفت: در نظرسنجی که از مردم انجام داده‌ایم، قریب به ۸۰ درصد مردم عنوان کرده‌اند که توان جمهوی اسلامی به اندازه‌ای است که قدرت لازم را برای مقابله با دشمن دارد. همچنین بیش از ۷۲ درصد مردم اعلام کرده‌اند که اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، آمادگی دفاع را دارند. به هرحال این نظرسنجی کاملاً علمی و منطقی انجام شده است و همیشه اختلاف سلیقه وجود داشته و دارد. جمهوری اسلامی ایران در آرامش، امنیت، اقتدار و قدرت است البته شاید اشکالات، ایرادات و ضعف‌هایی داشته باشد اما همیشه با قدرت در حال ادامه دادن است. این آمار نشان می‌دهد علی‌رغم اختلاف سلیقه‌ها مردم پای کار هستند و یکی از کارهای رسانه‌های ما باید امیدبخشی باشد تا در شرایطی که دشمن امنیت و امید ما را هدف گرفته است، امید خود را از دست ندهیم. شک نکنیم که آینده کشور درخشان است اما باید سختی‌ها را تحمل کرد. امروز هم ایران اسلامی سربلند است و سربلندتر خواهد بود.

روزهای هفته دفاع مقدس از سی و یکم شهریور تا هفتم مهرماه به ترتیب به عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، معنویت»، «ولایتمداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی»، «زنان، خانواده و سلامت»، «شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی»، «دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان»، «وحدت ملی، بصیرت، دشمن شناسی و استکبارستیزی»، «نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیش‌مرگان کرد مسلمان» و «فرماندهان، عزت‌مداران و حماسه آفرینان» نامگذاری شده است.