فرمانده سپاه دیر: حماسه گردان امام حسین(ع) در دفاع مقدس ملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی‌نیا صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت حماسه گردان امام حسین (ع) در عملیات لبیک یا خمینی بعد از قطعنامه ۵۹۸ با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد ۱۲۰ شهید شهرستان، ۱۴ شهید گمنام مدفون در این منطقه و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، هدف اصلی برگزاری این مراسم را گردهمایی و تجدید یاد و خاطره این حماسه عنوان کرد.

فرمانده سپاه شهرستان دیر با بیان اینکه شهدا و رزمندگان، عزت، استقلال و امنیت کنونی را برای کشور به ارمغان آورده‌اند، افزود: نعمت‌هایی که امروز داریم، از وجود این عزیزان است.

وی هدف دوم برگزاری این مراسم را وظیفه همگانی در تبیین حماسه عاشورایی گردان امام حسین (ع) دانست و گفت: سپاه شهرستان دیر از سال ۱۳۹۳ فعالیت‌های خود را در این زمینه آغاز کرده است که چاپ کتاب آخرین لبخند درباره سردار شهید خالدی و همچنین افتتاح مرکز آرشیو دفاع مقدس با بیش از ۳۰۰ هزار سند از دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از جمله این اقدامات است.

حسینی نیا با اشاره به معرفی شهید خلیل فخرایی به عنوان یکی از شهدای شاخص استان و شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی به عنوان شهید شاخص مداح کشوری به عنوان خروجی این مرکز آرشیو، بر لزوم ملی کردن حماسه عاشورایی گردان امام حسین (ع) تاکید کرد.

وی همچنین از برگزاری کنگره ملی شهید دانش‌آموز، طالب ابراهیمی به عنوان شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی کشور در ششم آبان ماه در شهرستان دیر خبر داد و بیان داشت: شهدا افتخار ما هستند و ما به پیمودن مسیر آن‌ها افتخار می‌کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان دیر بر لزوم تبیین و معرفی ظرفیت‌های شهرستان، از جمله حماسه گردان امام حسین (ع)، عملیات‌های دریایی، پشتیبانی اقشار و اصناف از جنگ، و نقش‌آفرینی در عملیات خیبر تاکید کرد.

وی از آغاز برگزاری اجتماع رزمندگان شهرهای مختلف شهرستان خبر داد و بیان کرد: اجتماع نهایی بیش از پنج هزار رزمنده دیری در جبهه هشت سال دفاع مقدس در روز دوشنبه هفته آینده با حضور سردار خرمدل فرمانده سپاه استان بوشهر برگزار می‌شود.