تیراندازی به سمت جوانی فلسطینی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری زبان اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی به سمت جوانی فلسطینی در منطقه تپه فرانسوی در قدس اشغالی آتش گشودند.

این منابع تاکید کردند که این جوان با سلاح سرد به نظامیان اسرائیلی حمله و یک نیروی امنیتی را مجروح کرده است.

وضعیت این جوان فلسطینی فعلاً مشخص نیست.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مجری عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی، یک نوجوان ۱۹ ساله فلسطینی ساکن این شهر است و اکنون وضعیت خطرناکی دارد.

تنش‌ها در مناطق فلسطینی به اوج خود رسیده است و همزمان گزارش شده که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در ورودی شهرک «بیت امر» واقع در شمال الخلیل با یکدیگر درگیر شدند. منابع محلی در رابطه با این درگیری‌ها تصریح کردند: یکی از نظامیان اشغالگر در جریان درگیری در ورودی شهرک بیت امر در شمال الخلیل زخمی شد.

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در شهرک «الرام» واقع در شمال قدس اشغالی نیز با یکدیگر درگیر شدند.

منابع محلی اعلام کردند که در جریان این درگیری‌ها که در ورودی شمالی این شهرک به وقوع پیوست نظامیان صهیونیست به سوی جوانان فلسطینی آتش گشودند و برای متفرق‌کردن آنان از گلوله گاز اشک‌آور نیز استفاده کردند.

در نتیجه درگیری میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی و تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان در شهرک الرام یک کودک فلسطینی به شهادت رسید.

خبر دیگر آنکه شهرک‌نشینان صهیونیست در جریان بازدید یک هیئت دیپلماتیک اعزامی از سوی ۱۰ کشور اروپایی از یکی از روستاهای فلسطینی اختلال ایجاد کردند و مانع از انجام این بازدید شدند.

ساکنان این روستای فلسطینی که در کرانه باختری قرار دارد با اعمال قدرت از سوی صهیونیست‌ها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و آواره گشته‌اند.