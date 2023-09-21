به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، حین اجرای نمایش «کابوس‌های شازده اجباری» در پی سانحه‌ای که برای مبینا سلیمان‌فلاح بازیگر این نمایش اتفاق افتاد، گروه اجرایی ناچار شد پایان‌بندی نمایش را در لحظه تغییر دهد.

مبینا سلیمان فلاح به دلیل این سانحه در شب‌های پیش‌رو توانایی حضور روی صحنه را ندارد و افشین زمانی کارگردان نمایش «کابوس‌های شازده اجباری» پس از پشت سر گذاشتن ۲۰ اجرا، از پنجشنبه۳۰ شهریور در این اثر تئاتری روی صحنه می‌رود.

«کابوس‌های شازده اجباری» به نویسندگی و کارگردانی افشین زمانی هر شب ساعت۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود.

«کابوس‌های شازده اجباری» بعد از «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود» که سال گذشته در تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت، بخشی از یک سه‌گانه است. این سه‌گانه بر مبنای کاراکترهای تاریخی ایران نوشته شده است.

پیمان ‌محمدی، محمد ‌سعادت، مبینا سلیمان‌فلاح، امیرحسین ‌نعیمی، نجمه ‌نصیری، مهسا ‌ظهیری، فرانک ‌افتاده‌حال، سحر ‌دیده‌ور، پریسا ‌ملک‌محمودی، سلمان ‌ذنوبی، پارسا ‌فارسی، امیرمحمد ‌عمورضا، حمید ‌قیاسی‌فر و یلدا ‌میرزاخانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.