احتمال رخداد گرد و خاک‌ در مناطق مرکزی اردبیل

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز پدیده غالب در سطح استان وزش باد جنوبی بوده و در مناطق مرکزی و جنوبی استان سرعت آن تند تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که در مناطق مرکزی رخداد گردوخاک نیز احتمال می‌رود.

وی با بیان اینکه از اواخر وقت امروز با تغییر جریانات جوی ضمن تداوم وزش باد، دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد، گفت: آسمان استان به تدریج ابری می‌شود، از این رو فردا آسمان استان نیمه ابری تا ابری بوده و هوای بسیار خنکی خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی اردبیل ادامه داد: پیرو هشدار صادره هواشناسی شماره ۵۱ سطح زرد از عصر فردا با فعالیت سامانه بارشی و نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه، علاوه بر کاهش محسوس دمای هوا در بیشتر مناطق استان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کوهی با اشاره به تداوم بارش باران به صورت متناوب تا قبل از ظهر پنجشنبه در سطح استان افزود: هرچند اوج بارش از بعدازظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه بوده و تمرکز آن در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان، بخش‌هایی از مناطق مرکزی و مناطق شمالی استان انتظار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان بارش به صورت برف خواهد بود.