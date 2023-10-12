به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ،گیمرها تنها با پرداخت ماهانه ۷۰ هزار تومان میتوانند بسته سه ماهه ۱۵۰۰ گیگی ADSL۲+ آسیاتک را خریداری کنند و با کمک افزونه بازی این شرکت، قهرمان بازیهای آنلاین شوند.
آسیاتک از جدیدترین بستههای ADSL۲+ خود به مناسبت کمپین پاییزیاش رونمایی کرد. این بستهها شامل چهار طرح با حجمهای متنوع، دورههای سه ماهه تا یکساله و قیمتهای مناسب برای گیمرها میشود.
بستههای سه ماهه کمپین پاییز ۱۴۰۲ آسیاتک شامل ۲ بسته ۳۰۰ و ۱۵۰۰ گیگی میشود؛ شما تنها با پرداخت ۸۰ هزار تومان میتوانید بسته اول را خریداری کنید. همچنین با پرداخت ماهانه ۷۰ هزار تومان تا پایان پاییز از ۱۵۰۰ گیگ اینترنت بینالمللی با سرعت هشت مگابیت بر ثانیه استفاده کنید. علاوه بر این، تنها با پرداخت ماهانه ۶۰ هزار تومان، بسته ۶ ماهه آسیاتک را خریداری کرده و تا پایان سال از ۳۰۰۰ گیگ اینترنت پر سرعت بهرهمند شوید.
بسته یکساله آسیاتک نیز یک فرصت استثنایی برای همه کاربران جدید است که میخواهند تا نیمه سال آینده هزینه مضاعفی برای خرید حجم اضافه یا تمدید خدمات خود پرداخت نکنند. به این ترتیب، شما با پرداخت ماهانه ۸۴ هزار تومان میتوانید تا ۷۰۰۰ گیگ اینترنت با سرعت هشت مگابیت بر ثانیه خریداری کنید.
این بستهها برای علاقهمندان به بازیهای آنلاین یک فرصت طلایی محسوب میشود، چراکه مشترکان آسیاتک میتوانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه Ecare برای استفاده از افزونه مخصوص بازی آنلاین که به کاهش Ping کمک میکند، اقدام کنند.
پس برای اینکه «از بازیتون نیفتید» فرصت را از دست ندهید و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بستههای پاییزی ADSL۲+ با خطوط رایگان ۹۰۰۰۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۱۵۴۴ تماس بگیرید یا با مراجعه به سایت آسیاتک بسته مناسب خود را تهیه کرده و به جمع گیمرهای آسیاتکی بپیوندید.
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