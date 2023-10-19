مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشینه دمای هوا بویژه در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان بین چهار تا هفت درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تا اوایل هفته آینده تداوم ناپایداری‌های جوی را در سطح استان انتظار داریم، گفت: آسمان بیشتر مناطق استان طی امروز به صورت قسمتی تا نیمه ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وقوع توفان لحظه‌ای به‌ویژه در نیمه غربی و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته از دهاقان با سه میلیمتر و فریدون‌شهر ۲ میلیمتر بوده است.

وی اضافه کرد: وزش باد شدید در نیمه غربی و جنوب استان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.