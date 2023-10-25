به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با قدردانی از خدمات و فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در استان اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی باقیمانده از سال‌های قبل در دانشگاه وجود دارد که امیدواریم با پیگیری‌های تیم مدیریتی جدید و حمایت‌های استانداری رفع شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه مجموعه استانداری بوشهر با جدیت به دنبال استفاده از ظرفیت مدیران و نیروهای بومی در استان است، تصریح کرد: این موضوع به صورت نظام مند و از طریق کارگروه با جدیت در حال پیگیری است که تاکنون چندین انتصاب در این راستا در استان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: امروز اگر شاهد رقم خوردن خدمتی در تمامی حوزه‌ها در استان بوشهر هستیم، مرهون زحمات یکایک عزیزانی هستیم که در انجام رسالت خود به صورت جهادی و همدل در تلاش هستند.

پورات با اشاره به انتخابات اسفندماه در سال جاری و با تأکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات افزود: دشمن به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است که برگزاری انتخابات باشکوه همانند سال‌های گذشته، موجب افزایش قدرت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: مجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همواره در کنار جامعه دانشگاهی استان خواهد بود و هر جا نیاز به حمایت باشد با تمام توان حمایت و همکاری لازم خواهیم داشت.