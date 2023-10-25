ممنوعیت واردات روغن غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علیرضا پیمان پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و تنظیم بازار با اشاره به اینکه روغن نباتی به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک دارای جایگاه بسیار مهم و حساس در کشور و حائز اهمیت برای رصد و پایش توسط این وزارتخانه است و در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با عنوان روغن خام توسط آن وزارتخانه تأمین می‌شود، گفته که تولیدکنندگان این صنعت با توجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در زمان‌های مقرر نهایت همکاری را با دولت انجام دادند؛ به نحوی که با پیگیری صورت گرفته در دو مرحله در جهت رفاه مصرف‌کنندگان اقدام به کاهش قیمت خود کرده‌اند. اما علی‌رغم همکاری‌های صورت گرفته، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی آن وزارتخانه طی نامه‌ای در میانه مهر ماه برای ترخیص روغن خام سویا و روغن خام آفتابگردان درخواست ممنوعیت ترخیص از گمرکات کشور بدون اعلام هیچ‌گونه مستنداتی را اعلام کرده است.

در ادامه این نامه آمده که مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات: «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط مقررات و استانداردهای صدور گواهی که برای ترخیص و ورود کالا مخالف باشند، باید ضوابط یاد شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و وزارت یادشده به صورت عام و… اجرایی کند». همچنین مطابق ماده ۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی این امر خلاف ضوابط و مقررات جاری کشور است.

بنابراین به گفته این مقام مسئول هرگونه اقدام که منجر به عدم تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت شود، منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد شد و اقدامات صورت گرفته توسط آن وزارتخانه باید در راستای رشد و توسعه صنایع و نه صرفاً در حمایت از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران باشد. بنابراین در صورت عدم رسیدگی به موقع کلیه تبعات متأثر از این اقدام بر عهده آن وزارتخانه است.

همچنین در انتهای نامه آورده شده است: ضمن آمادگی برای جلسه مشترک و هرگونه همفکری درخواست می‌شود ترتیبی اتخاذ شود موضوع در اسرع وقت بررسی و در راستای رفع هرگونه محدودیت اقدام لازم صورت گیرد.