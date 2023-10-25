به گزارش خبرنگار مهر، اباصلت ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازگشت دوباره تیم فوتبال شهرداری اردبیل به دوره رقابت‌ها، اظهار کرد: تیم فوتبال شهرداری اردبیل مطالبه‌گری هواداران فوتبال و همشهریان و با حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار پس از ۹ سال برای رقابت در مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور آماده می‌شود.

وی به انتخاب سجاد پارسی به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل افزود: این مربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل را در مسابقه‌های لیگ دسته ۳ کشوری همراهی خواهد کرد که این مسابقات از ۱۴ آبان آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل با بیان اینکه از ظرفیت تیم‌های پایه در رقابت‌های لیگ دسته ۳ فوتبال کشور بهره خواهیم برد، ادامه داد: تیم فوتبال شهرداری اردبیل در لیگ دسته سه فوتبال در ۱۸ بازی به رقابت می‌پردازد که در اولین بازی به مصاف تیم فوتبال زنجان در ورزشگاه تختی اردبیل خواهد رفت.

ابراهیمی از آماده‌سازی یک زمین اختصاصی توسط شهرداری برای تیم فوتبال، بیان کرد: هم اکنون تیم فوتبال شهرداری در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان‌، امید و بزرگسالان تیم‌داری می‌کند و در راستای تربیت نسل جدید مدرسه‌ی فوتبال شهرداری نیز ایجاد شده است.

وی با بیان این‌که قطعاً جهت احیای تیم باسابقه شهرداری نیازمند حمایت شهروندان و دوستداران فوتبال هستیم، گفت: با حمایت‌های شهردار و اعضا و رئیس شورای اسلامی شهر تیم فوتبال شهرداری اردبیل بدون کاستی‌ها آماده رقابت در لیگ دسته سه فوتبال کشور می‌شود.