به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص سفر به عمان و برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: هفته گذشته همراه دکتر زارع پور به عمان سفر کردیم و در این سفر توافق‌های خوبی جهت گسترش همکاری دو کشور صورت گرفت.

وی افزود:فراهم شدن فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های ایرانی و تسهیل امکان برگزاری جلسات مشترک کسب و کارها در حاشیه نمایشگاه COMEX ۲۰۲۴ عمان از جمله توافق‌های صورت گرفته است.

خوانساری ادامه داد: تبادل دانش و تجربه و محصولات، میان شرکت‌های توانمند طرفین در حوزه فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، فین‌تک و دولت هوشمند از دیگر توافق‌های انجام شده میان وزرای ارتباطات دو طرف است.

وی در پایان گفت: امیدوارم با اجرایی شدن توافق‌های صورت گرفته، شاهد رشد همکاری‌های اقتصادی دو کشور در حوزه فناوری اطلاعات باشیم.