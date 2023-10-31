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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

بارش پراکنده باران در شهرستان‌های اردبیل پیش‌بینی می‌شود

بارش پراکنده باران در شهرستان‌های اردبیل پیش‌بینی می‌شود

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق در شهرستان‌های اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز جو استان نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف تا نیمه ابری در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: از عصر چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه با گذر یک موج ضعیف ناپایدار، در مناطق جنوبی استان و در شهرستان‌های همجوار با کوهستان سبلان بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق احتمال می‌رود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: روز جمعه هوای پایدار در منطقه حاکم خواهد شد، اما از اواخر روز جمعه با نفوذ یک سامانه ناپایدار تا اواخر روز شنبه هفته آینده در مناطقی از استان بارندگی‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

کوهی ضمن توصیه به رعایت موارد ایمنی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 5926647

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