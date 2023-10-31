صیادی قطار سازمان زیباسازی را به ریل «زیباسازی تهران» بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که مدیر جوان و خلاق سازمان زیباسازی شهر تهران جای خود را به مهدی مذهبی داد تا وی سکاندار جدید سازمان زیباسازی شهر تهران باشد.

به این بهانه نگاهی به حدود ۲ سال فعالیت رضا صیادی انداختیم مدیری که در دوران فعالیت وی شهر تهران در حوزه بصری رنگ و بوی دیگری گرفت و بی اغراق می‌توان گفت سازمان زیباسازی به مأموریت اصلی خود یعنی زیباسازی شهر تهران پرداخت.

صیادی در این دوره توسعه نمایشگرهای شهری با هدف حفظ محیط زیست، ایجاد سامانه مانیتورینگ تبلیغات با رویکرد گفتمان سازی فرهنگی و افزایش درآمد، استفاده از ظرفیت رسانه‌های جدید نوآورانه تبلیغات محیطی و تهیه و تدوین طرح مطالعاتی بررسی راهکارهای توسعه فناوری‌های نو در زمینه تبلیغات محیطی شهر تهران، استفاده از تکنولوژی نوآورانه برای جلب مشارکت‌های مردمی در تبلیغات محیطی و عناصر شهری و استفاده از تکنولوژی نوآورانه بر روی سازه‌های تبلیغاتی را مورد توجه قرار داد.

مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی شهر تهران در مدت مدیریت خود به طراحی و ایجاد Qrcode بر روی تبلیغات فرهنگی در ایام سوگواری سالار شهیدان جهت پخش نوحه‌های محرم، طراحی و ایجاد Qrcode بر روی تبلیغات فرهنگی با موضوع تهران زیبا برای معرفی مکان‌های شاخص تهران هم توجه ویژه ای داشت که این اقدام وی در نوع خود نوآوری محسوب می‌شد.

وی به استفاده از تکنولوژی نوآورانه بر روی عناصر شهری هم توجه داشت و معرفی بناهای واجد ارزش خیابان ولیعصر را در اولویت قرار داده و از این رو اقدام به طراحی و ایجاد Qrcode بر روی استندهای هوشمند در خیابان ولیعصر (عج) جهت معرفی بناهای واجد ارزش در این خیابان کرد.

ایجاد سامانه‌های هوشمند عناصر شهری، طراحی شهری با اولویت دادن به پیاده راه‌ها، طراحی شهری میادین، طراحی شهری معابر، پروژه‌های اجرایی، هویت سازی برای عرصه‌های شهری فاقد هویت، طراحی ارتقا کیفی محورهای شهری، طراحی و اجرای دیوارنگاری ایثار، هویت و شهادت، یادمان غدیر خم، پیشگامان هنر معاصر و انقلاب، طراحی و اجرای ۱۲ دیوارنگاری با موضوع پیشگامان هنر معاصر ایران و هنر انقلاب، طراحی و اجرای دیوار نگاری با موضوع ناجیان شهر، طراحی و اجرای المان میادین، طراحی و اجرای المان‌های موضوعی و در نهایت طراحی و احداث یادمان شهدا از دیگر اقدامات صیادی در این دوره مدیریتی بود.

وی به بهره گیری از مفاخر ملی و مذهبی در هویت بخشی به شهر هم توجه داشته و از این رو دیوارنگاری با مفاهیم شهدا و آموزه‌های دینی، دیوار نگاری ملی و فرهنگی، ساخت و نصب سردیس مفاخر ایرانی، ساخت و نصب سردیس شهدا، علما، ساخت و نصب نیم تنه و تندیس مفاخر ایرانی، ساخت و نصب نیم تنه و تندیس شهدا و علما، ساخت و نصب المان‌های حجمی، ساخت و نصب مجسمه و ساخت و نصب پلاک‌های شناسایی را در این حوزه رونق بخشید.

رئیس سابق سازمان زیباسازی شهر تهران در حوزه بهره گیری از روش‌ها و ابزارهای جدید در نورآرایی و نورپردازی اقدامات جدی نظیر؛ نورپردازی بناهای واجد ارزش، طراحی و احداث مسیر سبز و نصب پایه روشنایی (رفیوژ)، نورپردازی المان‌های شهری، نورپردازی و ساخت المان‌های نوری، برج و تونل نوری، آذین بندی و ریسه نوری و برگزاری جشنواره نور انجام داد.

صیادی در خصوص ارتقا کیفیت و کمیت و تنوع مبلمان شهری با نگاه به شهر پیاده محور هم به موضوعاتی نظیر تجهیز مبلمان محورهای شهری، مناسب سازی مبلمان برای کودکان و توانیابان، ساخت و نصب پایه و ابر پرچم، ساخت و نصب کیوسک و تابلو شهری، طراحی و ساخت عناصر مبلمان فضاهای خاص، برگزاری فراخوان و کارگاه پرداخت.

اما ارتقا سیما و منظر شهر تهران با رنگ آمیزی عناصر و فضاهای شهری با ارتقا روحیه شهروندان با طراحی و اجرای دیوارنگاری مناسبتی، طراحی و اجرای دیوارنگاری مفهومی و احیا، باز زنده سازی فضاها و بناهای تاریخی با نگاه به تاریخ و هویت شهر و طراحی و اجرای باز زنده سازی بناهای تاریخی، طراحی و اجرای باز زنده سازی فضاهای شهری در دوران مدیریت صیادی در نوع خود بی نظیر بود.

وی در حوزه ارتقا کیفیت، حذف زوائد، پیرایش و نگهداشت سیما و منظر شهری هم با هدف پیرایش و حذف زوائد جداره‌های شهری، پیرایش و حذف زوائد عناصر و فضاهای شهری و همچنین نگاه به نگهداشت و توسعه زیرساخت‌های اماکن عمومی اقدامات مؤثری انجام داد.

یکی از نقاط حساس و چالش برانگیز شهر تهران را شاید بتوان پل‌های عابر پیاده قلمداد کرد که در این حوزه و در دوره مدیریت صیادی اقداماتی نظیر تعمیر، تعویض، جمع آوری و نگهداری پل‌های عابر مکانیزه، اجرای پوشش پلی کربنات پل‌های عابر مکانیزه، تبدیل پل‌های عابر پیاده مکانیزه به پل معمولی، تبدیل پله‌های برقی به رمپ ثابت، بروز رسانی مدار فرمان و استقرار سیستم کنترل و پایش هوشمند پل‌های عابر پیاده مکانیزه با استفاده از پلتفرم بومی اینترنت اشیا انجام گرفت.

اما بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تهران را شهری بی نماد معرفی می‌کنند که صیادی در این زمینه هم اقدامات مؤثری داشت به طوری که نماد سازی برای شهر تهران به عنوان کلانشهر اسلامی را با انجام اقدامتی نظیر؛ طراحی پروژه ساماندهی ورودی‌های شهر تهران، هویت بخشی و باز زنده سازی بناهای تاریخی و ایجاد خانه موزه‌ها، خانه موزه اتحادیه، خانه موزه فولادوند، خانه نیما یوشیج، عمارت ارباب هرمز و خانه مینایی و شبکه سازی و جبهه سازی برای هنرمندان انقلابی با هدف نماد سازی پیش برد.

صیادی در این دوره دو سال و اندی مسؤولیت خود به مشارکت مردمی در تولید محتوای تبلیغاتی هم توجه ویژه ای داشت که این اقدام را می‌توان در نوع خود قابل تقدیر دانست.

اما برگزاری رویدادکاتبان روایت انقلاب و کاتبان سوگ، فراخوان بزرگداشت دهه مبارک فجر (برگزاری ورکشاپ ۲۲ ابر دیوار یادمانی شهدا، تحت عنوان اسطوره‌های معاصر ایران)، فراخوان عمومی ایده پردازی و طراحی بر روی هواکش‌های مترو (هواکش‌های تماشایی)، فراخوان نقاشی سه بعدی زمینی پلازای میدان هفتم تیر، برگزاری رویداد کالیگرافی (نقاشیخط) به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و ساخت ۲۵۶ تیغه، برگزاری کارگاه تخصصی طراحی مبلمان شهری با موضوع "طراحی مبلمان شهری تعاملی با رویکرد بازی گونه"، برگزاری کارگاه ایده پردازی کاربرد خلاقانه صنایع دستی و هنر ایرانی در فضاهای عمومی شهر تهران، فراخوان برگزاری ششمین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری (دایره خلاق)، فراخوان جشنواره نور تهران زیبا، فراخوان دعوت از کارگزاران ارائه خدمات پایش و پردازش هوشمند ابزارهای تبلیغاتی در شهر تهران، فراخوان ویژه دیوارنگاری فرودگاه مهرآباد، برگزاری ورکشاپ دیوارنگاری جداره فرودگاه مهرآباد، فراخوان کارگاه ایده پردازی و طراحی و رنگ آمیزی ایستگاه‌های اتوبوس شهری بخش دیگری از اقدامات رئیس سابق سازمان زیباسازی شهر تهران است.

این در حالی است که اقدامات صیادی به همین جا ختم نشده و تبدیل اکران‌های فرهنگی به پویش‌های ۳۶۰ درجه انقلاب اسلامی جهت افزایش اثربخشی نظیر؛ تهیه محتوای فرهنگی برای اکران‌های فرهنگی، برگزاری جشن پرچم ایران و فلسطین در میدان انقلاب، پویش" پرچم"، پویش "مکتب روح الله"، پویش "به امید خدا"، پویش "تهران زیبا"، پویش "همه هوادار ایران"، پویش "ایران ما"، پویش "زیبانویسی هنری"، پویش "ماه من علی"، پویش "پرچم افتخار"، پویش "این میز بگذرد"، پویش "برای مردم"، پویش"ماهی پر از نور و برکت"، پویش "محله زیبای من"، پویش "لشکر حسین (ع)، پویش "تهران را بشناسیم"، پویش "شهروند قانون‌مدار پلیس خدمتگزار"، اکران فرهنگی پویش "جانم حسین"، پویش "بچه‌ها به سمت قله"، پویش فرهنگی" طوفان الاقصی"، برگزاری جشن سلام فرمانده، مشارکت در برگزاری مراسم مهمانی ۱۰ کیلومتری، برگزاری جشن تحویل سال انقلاب اسلامی، برپایی خیمه عاشورایی، برگزاری رویداد جشنواره نور پارک ملت، برگزاری مراسم جشن ملی خلیج فارس را هم می‌توان نقاط برجسته کارنامه صیادی قلمداد کرد.