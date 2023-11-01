به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر چهارشنبه پرونده راه آهن سیرجان، بردسیر، کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور شرکت‌های راه آهن، صنعتی و معدنی گل گهر و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برگزار شد، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت سهمیه دولت به میزان ۳۵ درصد اقدام نماید.

در این دیدار مشکل کارخانه استیل بردسیر با سازمان گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با حضور حجت الاسلام منتظری مشکل کارخانه قند بردسیر که از سال ۹۲ با حضور حدود ۷۰۰ کارگر به صورت کامل تعطیل شده است، مورد رسیدگی قرار گرفت.