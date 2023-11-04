هشدار وزارت دفاع ایران به دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت دفاع به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان آمده است: «۱۳ آبان یادآور وقایع بزرگ و تاریخی همچون تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در واکنش به تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، کشتار وحشیانه دانش‌آموزان انقلابی توسط دژخیمان رژیم شاهنشاهی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است به واقع این روز نماد گسستن زنجیر استعمار و ویرانی بنای استکبار آمریکا توسط ملت مسلمان ستمدیده و آزاده ایران است، این روز برای ملت ما یادآور جهاد و نبرد دائمی و مستمر حق علیه باطل است.

امسال، تلاقی بزرگداشت این روز مهم با جنایات وحشیانه رژیم منفور و کودک کش صهیونیستی، بار دیگر چهره کریه و ریاکار آمریکا در حمایت و همدستی با این رژیم غاصب و جنایات وحشیانه آن را نمایان کرد تا بار دیگر بر همه جهانیان و ملت عزیز ایران حقانیت و حکمت کلام نورانی امام خمینی (ره) مشخص گردد که فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است.

سال‌هاست که وجود منحوس آمریکا منشأ دخالت، اختلاف، کودتا، اغتشاش و دست اندازی به منابع ملت‌ها و هم چنین کشتار، جنایت، ناآرامی و بحران در مناطق مختلف جهان است. ایجاد، تحمیل و مشارکت در ده‌ها جنگ کوچک و بزرگ در یک قرن اخیر موید خوی پلید و خبیث این دولت آتش افروز است که شعله‌های شرارتش در اقصی نقاط جهان زبانه می‌کشد و دامن ملت‌های جهان را گرفتار نموده است. ایستادگی و مقاومت در برابر این شیطان بزرگ تنها راه نجات و رهایی از آن و درست ترین مسیر است، درسی که ملت بزرگ ایران از قیام عاشورایی امام حسین علیه السلام آموخت و امروز الگویی موفق برای ملت‌های مستضعف و مظلوم جهان شده است.

میهن عزیز و اسلامی ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با گذر از حوادث و توطئه‌های مختلف، روزبه‌روز با اقتدار و با پشتوانه‌ی ملت غیور و انقلابی و فرماندهی داهیانه رهبر عظیم الشان انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) به پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های گونان نائل آمده است و با فتح قله‌های علم و فن‌آوری و توفیق در دستاوردهای علمی، صنعتی، نظامی و اقتصادی موجب تحیّر و سرخوردگی دشمنان شده و سال هاست با موفقیت‌هایی که کسب نموده مورد بغض و کینه‌ی آمریکا و اذنابش قرار گرفته است. به فضل الهی ایران اسلامی کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه و جهان است که به دلیل همین پیشرفت‌های چشمگیر، خاری در چشم دشمنان شده و همیشه به طرق مختلف با انواع جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای، جنگ محاسباتی، توطئه، براندازی و تحریم روبرو شده است. ولیکن با اعتقاد و اعتماد به الطاف و تفضلات حق تعالی و با غیرت دینی و ملی ضمن خنثی سازی این فتنه‌ها و تبدیل آن به فرصت، از پیچ تاریخی حساس عبور کرده و ان‌شاءالله نقش مهمی در هندسه نظم نوین جهانی ایفا خواهد نمود و صد البته دشمنان انقلاب اسلامی در این مسیر با توجه به وعده الهی، شکست مفتضحانه ای خواهند خورد.

مدیران، دانشمندان، متخصصان، مهندسان و کارکنان وزارت دفاع و خانواده آنان، ضمن ادای احترام به همه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای ۱۳ آبان، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل، شهدا و انقلاب تجدید بیعت نموده و با فرماندهی معظم کل قوا میثاقی دوباره بسته و از همه مردم با بصیرت، متدین و غیور همیشه در صحنه ایران سرفراز اسلامی برای شرکت پرشور و شعور، دشمن شکن و الهام بخش در راهپیمایی ۱۳ آبان در این مقطع زمانی حساس دعوت می‌نماید و اعلام می‌کند همانند گذشته بر سر عهد، تداوم تلاش‌ها در راه پیشرفت و تولید قدرت و امنیت برای میهن عزیزمان پایبند و پایمردیم و به دشمنان هشدار می‌دهیم آنچه را قبلاً آزمودند دوباره نیازمایند.