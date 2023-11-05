به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند به روزرسانی سامانه «سمفا» که در هفته‌های اخیر به دلیل اختلال در زیرساخت‌ها از دسترس کاربران خارج شده بود، نهایی شد.

هاشم میرزاخانی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر به‌عنوان مسئول پشتیبانی از این سامانه، روز گذشته وعده داده بود ظرف ۲۴ ساعت اختلال در «سمفا» مرتفع شود.

سامانه «سمفا» در حال حاضر عوامل بر تسهیل در فرآیند زیرساختی تعامل فعالان حوزه اکران، تنها مرجع اعلام آمار مرتبط با فروش فیلم‌ها در چرخه اکران محسوب می‌شود.

میرزاخانی روز گذشته دلیل بروز اختلال در این سامانه را استقبال پیش‌بینی‌نشده مخاطبان از فیلم‌های در حال اکران اعلام کرده بود و باید دید بعد از فرآیند به‌روزرسانی آیا این سامانه امکان پشتیبانی از ادامه استقبال مخاطبان از فیلم‌های در حال اکران را خواهد داشت؟