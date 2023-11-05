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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

رفع مشکل دسترسی به سامانه؛

«سمفا» روشن شد/ تکمیل فرآیند به‌روزرسانی آمار فروش فیلم‌ها

«سمفا» روشن شد/ تکمیل فرآیند به‌روزرسانی آمار فروش فیلم‌ها

۲۴ ساعت بعد از وعده هاشم میرزاخانی برای رفع اختلال در «سمفا» مشکل دسترسی به خروجی این سامانه مرتفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند به روزرسانی سامانه «سمفا» که در هفته‌های اخیر به دلیل اختلال در زیرساخت‌ها از دسترس کاربران خارج شده بود، نهایی شد.

هاشم میرزاخانی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر به‌عنوان مسئول پشتیبانی از این سامانه، روز گذشته وعده داده بود ظرف ۲۴ ساعت اختلال در «سمفا» مرتفع شود.

سامانه «سمفا» در حال حاضر عوامل بر تسهیل در فرآیند زیرساختی تعامل فعالان حوزه اکران، تنها مرجع اعلام آمار مرتبط با فروش فیلم‌ها در چرخه اکران محسوب می‌شود.

میرزاخانی روز گذشته دلیل بروز اختلال در این سامانه را استقبال پیش‌بینی‌نشده مخاطبان از فیلم‌های در حال اکران اعلام کرده بود و باید دید بعد از فرآیند به‌روزرسانی آیا این سامانه امکان پشتیبانی از ادامه استقبال مخاطبان از فیلم‌های در حال اکران را خواهد داشت؟

کد مطلب 5931142
زهرا منصوری

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