به گزارش خبرگزاری مهر به از رویترز، نشست ۲ روزه وزرای خارجه کشورهای گروه هفت (G۷) در توکیو امروز به پایان رسید؛ نشستی که گفته می‌شد مهمترین موضوع و محورهای گفت‌وگوهای آن تحولات و جنگ در غزه است.

بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه هفت بدون اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین، بر آنچه «حق دفاع اسرائیل از خود» خوانده شده، تأکید می‌کند. این بیانیه همچنین عملیات «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند.

وزرای خارجه گروه هفت همچنین خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های صهیونیستی بدون پیش‌شرط شدند.

این بیانیه با این حال می‌گوید «افزایش خشونت علیه فلسطینیان غیرقابل قبول و موجب تضعیف امنیت در کرانه باختری است» و به جای توقف جنگ و برقراری آتش‌بس در نوار غزه، از «وقف‌های بشردوستانه» حمایت می‌کند..

وزاری خارجه گروه هفت با بیان اینکه «تنها راه صلح میان اسرائیل و فلسطین راه حل دو کشوری است» افزودند که «گروه هفت تصمیم دارد تحریم هایی را علیه حماس اعمال کند تا این جنبش را از فرصت های مالی محروم کند.»