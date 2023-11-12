ذخیره خون استان مرکزی هفت و سه دهم روز است

ریتا ظهیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ هزار و ۲۹۴ نفر به پایگاه‌های انتقال خون سطح استان مرکزی مراجعه کردند که ۲۴ هزار و ۲۱۵ نفر واجد شرایط اهدای خون، تشخیص داده شدند.

مدیر کل انتقال خون استان مرکزی تاکید کرد: نسبت به مشابه سال گذشته، میزان مراجعات مردم یک و سه دهم افزایش داشته اما یک و ۲ دهم درصد کاهش اهدای خون داشتیم.

افزایش ۱۳ درصدی معافیت اهدای خون

مدیر کل انتقال خون استان مرکزی با اشاره به اینکه موارد معافیت اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است، افزود: از ۲۴ هزار و ۲۱۵ نفر واجد شرایط بوده که ۱۳ هزار و ۱۷۰ نفر اهداکننده مستمر خون و ۳ هزار و ۳۶۳ نفر برای نخستین بار خون اهدا کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۶ دهم درصد افزایش داشتیم.

ظهیری با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون سه رویداد مهم در مراکز انتقال خون استان رخ داده است، ادامه داد: فعالیت مرکز اهدای خون حضرت ولیعصر (عج) که از ۳۱ مردادماه سال ۹۸ متوقف شده بود امسال و از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

وی ادامه داد: مرکز اهدای خون شهید رجایی نیز بازسازی شده و از ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ پانزدهم آبان ماه به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

ایجاد پایگاه سیار انتقال خون در مناطق مختلف استان مرکزی

مدیر کل انتقال خون استان مرکزی گفت: همچنین امسال پایگاه‌های سیار اهدای خون در مرکز استان و مناطق مختلف شهرستانها ایجاد شده است.

ظهیری گفت: ۱۲ درصد اهداکنندگان خون، جوان و عمده آنها در رده سنی بالای ۳۵ تا ۵۵ سال هستند و حدود ۶ درصد اهداکنندگان خون را بانوان و ۹۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.