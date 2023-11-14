به خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مورد تفاهمنامه همکاری میان وزارت اقتصاد و سازمان زندانها بیان کرد: ظرفیت مولدسازی اموال و داراییهای دولت فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه ما بتوانیم از این ظرفیت برای انتقال زندانها به خارج از شهرها اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: وجود زندانها در داخل شهرها الان هرچند که آسیبهایی را برای شهروندان ایجاد کردهاند؛ ولی از سویی دیگر ارزشافزایی قابل توجهی ایجاد کردهاند که این ظرفیت میتواند فرصت مناسبی را برای سازمان زندانها در جهت ایجاد، احداث و تکمیل پروژههای نیمهتمام ایجاد کند.
محمدی گفت: در مصوبه مولدسازی، اقدامات اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که از طریق سازمان خصوصیسازی اعمال میشود و با تفاهمنامهای که منعقد شد، بخش اجرایی کار از سوی سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد به سازمان زندانها تفویض شد که سازمان زندانها از این طریق بتواند خیلی سریعتر کار را پیش ببرد.
وی تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که بخشی از کمبودهای اعتباری را بهواسطه این ارزشافزایی و استفاده از ظرفیت مولدسازی در جهت احداث، تکمیل و تعمیر پروژههای نیمهتمام خودمان به منصه ظهور برسانیم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: این ابتکار بسیار خوبی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی بود که در نهایت موجب تسریع در پیشرفت کار خواهد شد.
همچنین امینحسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در مورد انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندانها که با مساعدت وزارت دادگستری و به منظور تسریع در اجرای قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها از طریق مولدسازی داراییهای مازاد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انجام شد، اظهار کرد: سالهاست که طبق قانون و به نام ضرورت، زندانهای داخل شهرها باید به خارج از شهرها منتقل شوند، اما این امر مستلزم آن است که سازمان زندانها بتواند محلی را فراهم کند تا زندانیان خود را آنجا مستقر کند و پس از آن بتواند کار انتقال را انجام دهد.
وی افزود: از سویی طبق قوانین و مقررات اگر بخواهیم چیزی را بفروشیم باید پول حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کنیم و عملاً یک دور ایجاد میشد و به هیچ وجه قابل انجام نبود؛ چراکه زندان را نمیتوان تخلیه کرد و از آنطرف باید بفروشیم و پول آن را به خزانه واریز کرده و بعداً برویم و پول را بگیریم.
رحیمی ادامه داد: با مصوبه مولدسازی و ابتکاری که خاندوزی وزیر اقتصاد و رحمتی رئیس سازمان خصوصیسازی به کار گرفتهاند، قرار شد که سازمان زندانها با سازمان خصوصیسازی به عنوان دستگاه متولی مولدسازی، اقدامات مقدماتی را انجام دهند.
وی افزود: اختیارات این کار به خود سازمان زندانها تفویض شد که کارهای کارشناسی، قیمتگذاری، تفاهم با دستگاههای دیگر برای ساخت زندان، ارزشافزایی و نهایتاً بهصورت تهاتر یا معاوضه یا خرید، آن هم همزمان که اقدامات واگذاری انجام میشود، از آن طرف هم کارها به شکلی پیش رود که زندانها قابل انتقال شوند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: با تفاهم نامه امروز، کار با واگذاری اختیارات سازمان خصوصیسازی به خود سازمان زندانها، تسریع میشود و به زودی میتوان این کار را انجام داد و شاهد این بود که این آرزو و درخواستی که مردم داشتند که بالاخره زندانها از داخل شهرها به خارج از شهرها منتقل شوند، محقق شود.
لازم به ذکر است؛ تفاهمنامهای به منظور تسهیل فرایندهای مندرج در تبصره ۶ ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت و به منظور تسریع در اجرای قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها از طریق مولدسازی داراییهای مازاد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری و مساعدت و هماهنگی وزارت دادگستری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منعقد شد.
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