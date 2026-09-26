به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در دیدار با حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های زندان‌های استان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ساماندهی و توسعه این مجموعه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ساماندهی زندان‌های استان نیازمند تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی می‌تواند یکی از مسیرهای مؤثر برای تأمین منابع مورد نیاز و فراهم کردن زمینه انتقال زندان‌های واقع در محدوده شهری به خارج از بافت شهر باشد.

استاندار گیلان افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت املاک و اراضی موجود می‌تواند منابع لازم برای احداث و تکمیل فضاهای جدید و استاندارد زندان‌ها را فراهم کند.

ضرورت تسریع در ساماندهی زندان‌های شهری

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این دیدار با اشاره به سیاست این سازمان برای انتقال زندان‌ها از محدوده شهری، بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

حیدر آسیابی با قدردانی از همراهی استاندار گیلان با برنامه‌های قوه قضائیه در استان اظهار کرد: انتقال زندان‌های واقع در بافت شهری نیازمند تأمین زیرساخت‌های مناسب و منابع مالی است.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف اراضی، تأمین زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه احداث فضاهای جدید از الزامات اجرای طرح انتقال زندان‌ها از محدوده شهری است.

در این دیدار، ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین منابع، ساماندهی اراضی و ارتقای زیرساخت‌های زندان‌های گیلان مورد بررسی قرار گرفت.