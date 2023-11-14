برگزیدگان جشنواره تئاتر مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان مازندران با حضور مسئولان و هنرمندان شامگاه سه شنبه در ساری برگزار و از منتخبان این جشنواره تقدیر شد.

هیأت داوران این دوره جشنواره تندیس جشنواره و دیپلم افتخار در بخش طراحی صحنه را به همراه جایزه نقدی به صورت مشترک به طراح صحنه نمایش اودنگ، حسین فدایی حسین از شهرستان بهشهر و نمایش قفس جایی برای رام کردنت به کارگردانی مسعود تیر از نوشهر اهدا کرد.

در بخش طراحی فضاسازی نمایش‌های خیابانی نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح فضای نمایش خیابانی مغزهای کادوپیچ شده، سید زهرا حسینی از نور اهدا کرد. همچنین تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به طراح فضای نمایش خیابانی شهروند قرآن محمد جواد رحمانی آلاشتی از ساری اهدا شد.

در بخش بازیگری، لوح تقدیر به بازیگران گروه نمایش آرش کمان نداشت از بابل، نمایش فعل، شایا کیانی از آمل و مبینا آقاجانی بازیگر نمایش خواب نما از بابل داده شد و بازیگری سوم به زن صنم بزم آرا بازیگر نمایش فعل از آمل و فریبا عباسی بازیگر نمایش قفس جایی برای رام کردنت از نوشهر، بازیگری دوم به سارا یزدانی بازیگر نمایش اودنگ از بهشهر و سید نسترن میرسنجری بازیگر نمایش کارنامه بندار بی‌درخش از بابلسر و بازیگری اول جشنواره نیز به سپیده مجیدی بازیگر نمایش خوابنامه از بابل رسید اما در بخش بازیگری زن خیابانی هیأت داوران هیچ انتخابی نداشته است.

در بخش بازیگری مرد از مهیار هزار جریبی بازیگر نمایش اودنگ از بهشهر تقدیر شد و محمدرضا مصون و مسلم نقیبی بازیگران نمایش خواب‌نامه از بابل رتبه سوم، علی شاه نور بازیگر نمایش خواب نامه رتبه دوم و سهیل صداقتی بازیگر نمایش خواب نامه رتبه اول را کسب کردند.

همچنین در بخش بازیگری مرد خیابانی، از میلاد عبدی بازیگر نمایش دردنامه برای ننه شهربانو از محمودآباد تقدیر شد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به محمد جواد رحمانی آلاشتی بازیگر نمایش شهروند قرآن از ساری رسید.

در بخش کارگردانی صحنه‌ای از سارا یزدانی کارگردان نمایش اودنگ تقدیر شد و رتبه سوم به مسعود تیر کارگردان نمایش قفس جایی برای رام کردنت از نوشهر و رتبه دوم به امیرحسین فلاحت پیشه کارگردان نمایش نامه بن‌دار بیدخش از بابلسر رسید و رتبه اول تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به حسن میرزایی کارگردان نمایش خوابنامه از بابل اهدا شد.

در بخش کارگردانی آثار خیابانی از محمد جواد خیابانی آلاشتی کارگردان نمایش خیابانی شهروند قرآن تقدیر شد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به صورت مشترک به مارال جعفرنژاد از چالوس با نمایش پوتین و مهدی نصرالله کارگردان نمایش مغزهای کادو پیچ شده از نور رسید.

در بخش نویسندگی آثار صحنه‌ای نیز از حسن میرزایی نویسنده نمایش خواب‌نامه از بابل، مهیار هزار جریبی نویسنده نمایش اودگ از بهشهر و فاطمه عظیمی نویسنده نمایش قفس جایی برای رام کردند از نوشهر تقدیر شد.

معرفی چهار نمایش به تئاتر مناطق

هیئت داوران جشنواره نمایش خواب نامه از بابل و بندار بیدبخش از بابلسر در بخش صحنه‌ای و نمایش مغزهای کادو پیچ شده از نور و پوتین از چالوس را به جشنواره تئاتر مناطق به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی کردند.

هوشنگ توکلی، علی ایزدی و غلامرضا یاری داوران این جشنواره بوده‌اند که ۱۰ اثر نمایشی در بخش صحنه‌ای و خیابانی در آن رقابت داشتند.