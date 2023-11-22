علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از ادعاهای خلاف واقعی که درباره مصوبه مجلس برای تعیین سن بازنشستگی مطرح می‌شود، گفت: معتقدم برخی افراد و گروه‌ها نگاه انتخاباتی و تبلیغاتی به مصوبات مجلس دارند و می‌خواهند مجلس یازدهم را تخریب کنند.

وی توضیح داد: در مصوبه مجلس برای تعیین سن بازنشستگی آمده که اگر فرد شاغلی متقاضی شود تا زودتر از موعد یا با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شود، هیچ مشکلی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر افرادی که با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند، سنوات آنان کامل و مشکلی برای بازنشستگی نخواهند داشت. نکته بعدی آن است که سقف سن بازنشستگی ۶۲ سال و سقف سنوات خدمت نیز ۳۵ سال است و دیگر نباید کسی دنبال حاشیه‌سازی برای مجلس باشد و مصوبه را طور دیگری تفسیر کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای به هر بهانه‌ای به دنبال تخریب مجلس یازدهم هستند، اما ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دغدغه‌های آنان را در مصوبه خود مورد توجه قرار دادیم و اگر کسی بخواهد با ۳۰ سال خدمت یا زودتر از موعد بازنشسته شود، می‌تواند این کار را کند و مانعی برای بازنشستگی افراد وجود ندارد.