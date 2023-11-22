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۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۱۲

جدی در گفت‌وگو با مهر:

بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت یا زودتر از موعد امکان‌پذیر است

بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت یا زودتر از موعد امکان‌پذیر است

نماینده مردم شیروان در مجلس گفت: اگر کسی بخواهد با ۳۰ سال خدمت یا زودتر از موعد بازنشسته شود، می‌تواند این کار را کند و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از ادعاهای خلاف واقعی که درباره مصوبه مجلس برای تعیین سن بازنشستگی مطرح می‌شود، گفت: معتقدم برخی افراد و گروه‌ها نگاه انتخاباتی و تبلیغاتی به مصوبات مجلس دارند و می‌خواهند مجلس یازدهم را تخریب کنند.

وی توضیح داد: در مصوبه مجلس برای تعیین سن بازنشستگی آمده که اگر فرد شاغلی متقاضی شود تا زودتر از موعد یا با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شود، هیچ مشکلی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر افرادی که با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند، سنوات آنان کامل و مشکلی برای بازنشستگی نخواهند داشت. نکته بعدی آن است که سقف سن بازنشستگی ۶۲ سال و سقف سنوات خدمت نیز ۳۵ سال است و دیگر نباید کسی دنبال حاشیه‌سازی برای مجلس باشد و مصوبه را طور دیگری تفسیر کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای به هر بهانه‌ای به دنبال تخریب مجلس یازدهم هستند، اما ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دغدغه‌های آنان را در مصوبه خود مورد توجه قرار دادیم و اگر کسی بخواهد با ۳۰ سال خدمت یا زودتر از موعد بازنشسته شود، می‌تواند این کار را کند و مانعی برای بازنشستگی افراد وجود ندارد.

کد مطلب 5946251
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 0
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      یعنی الان که سن بازنشستگی 35 سال شده حقوق 35 روز رو به کارمندا میدن؟؟؟؟؟؟چون موقع بازنشستگی زودتر از موعد به اون نسبت حقوق میدن
      • ساره IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
        2 0
        خیر لطف کردن بما منت سرمون گذاشتن 35 سال سابقه با 30 روز حقوق برامون در نظر گرفتن
    • فرهادی IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 0
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      یعنی زودتر از 35 سال بازنشست بشیم ولی حقوق کامل دریافت نکنیم و دنبال حاشیه سازی برای مجلس نباشیم واقعا چی فکر میکنین
    • کاظم IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
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      با سلام من 30 سال سابقه رو دارم ولی بدلیل اینکه سن به 50 سال تمام نرسیده نمیتونم بازنشسته بشم. البته این شرایط قبلا هم وجود داشت ولی کسی که 30 سال سابقه داره،بهتره که بتونه بازنشسته بشه.
    • زیبایی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
      0 0
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      من تیرماه ۴۰۴شصت سالم تمام میشه با۲۴سال بیمه پردازی میتونم خودم رو بازنشسته کنم؟ واین که ۲۶ماه همایثارگری دارم تاثیری در بیمه داره؟

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