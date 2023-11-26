نمایش ۲ مستند از کامران شیردل در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، فیلمهای مستند «اون شب که بارون اومد» و «تهران پایتخت ایران است» از ساختههای کامران شیردل که فیلمخانه ملی ایران آنها را اصلاح و مرمت کرده است، توسط موزه سینما نمایش داده میشود.
کامران شیردل مستندساز شناخته شدهای است که آثار ارزشمند او در تاریخ سینمای ایران بسیار تاثیرگذار بوده است.
موزه سینمای ایران قصد دارد نسخه مرمتشده فیلمهای «اون شب که بارون اومد» و «تهران پایتخت ایران است» از آثار شاخص کامران شیردل را با همکاری فیلمخانه ملی ایران نمایش دهد.
«اون شب که بارون اومد» محصول سال ۱۳۴۷ است و روایت حادثه دهقان فداکار در روستایی در شمال کشور است؛ تحلیلی بر گزارش واقعیت و جنبه نسبی و اسطورهسازی از آن است که شیردل در این فیلم جنبههای طنز را هم به کار برده است.
مستند «تهران پایتخت ایران است» روایتگر مشکلات مردم جنوب شهر تهران است و در دهه ۴۰ خورشیدی ساخته شده است.
این ۲ فیلم چهارشنبه ۸ آذر ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده و پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی با حضور «خسرو دهقان» منتقد و نویسنده پیشکسوت سینما برگزار میشود.
حضور در این برنامه برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
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