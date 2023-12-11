به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در همایش ملی توسعه سواحل مکران که صبح امروز (دوشنبه) در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد باید به دریا توجه ویژه داشته باشیم.
دریادار ایرانی با اشاره به کلامی از رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه پیشروی در دریاهای آزاد بسیار پر اهمیت است، افزود: نیروی دریایی از سال ۱۳۸۸ تا به امروز پیشروی دریایی خوبی داشته است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به معظمله گفتم که میخواهیم کره زمین را دور بزنیم و ما این کار را با ناوگروه ۸۶ به سرانجام رساندیم.
وی عنوان کرد: تا قبل از مأموریت ناوگروه ۸۶ سابقه نداشت که کشورمان عرض اقیانوس آرام را طی کند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی کجا هستیم؟ ناوشکن تمامایرانی ساخته میشود و تمامی کره زمین را دور میزند.
امیر ایرانی اظهار داشت: ما دو نگاه میتوانیم داشته باشیم؛ یکی اینکه از خشکی به سمت دریا برویم و نگاه دیگر اینکه از دریا به سمت خشکی برویم که میبینیم کشورهای موفق از دریا به سمت خشکی رفتهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش بیان کرد: سواحل مکران ما امروز هیچ توسعهای نیافته، که اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار نگیرد، ما زمان را از دست خواهیم داد.
وی گفت: در کشورهای همسایه، در شمال اقیانوس هند بندری در حال ساخت است که در سال ۲۰۳۵ ساخت آن به پایان میرسد، این یک ابربندر است با توانمندی بسیار بالا که هنوز فعالیت جدیاش شروع نشده، ۱۵ هزار نفر روزانه در آنجا کار میکنند. چرا ما نباید همچون بندری داشته باشیم؟
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: ما هیچ مانعی در هیچ کجای دنیا سر راهمان نیست و از طریق دریا با همه کشورها چه دوست و چه دشمن همسایه هستیم؛ البته دشمنها دور هستند.
وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار بندری ارزشمند است؛ اما پنج سال دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد، چون کشتیها به بندر دیگری خواهند رفت و برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود به سمت سواحل ما بیایند.
امیر ایرانی اظهار داشت: اگر سواحل مکران فعال میشد، امروز دیگر در خلیج فارس کسی نمیتوانست در حوزه دریا فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ چون کشتی به جای ورود به مسیر پرخطر بار خود را همینجا تخلیه میکرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: ما از حوزه دریا غافل ماندهایم و اقتصاد دریامحور ما دچار چالش شده است؛ یعنی ما یک ساحل قابل بهرهبرداری نداریم و فقط یک بندری در چابهار ایجاد کردیم که ارتباطات آن بهطور کامل برقرار نشده است.
وی افزود: بهترین بندر ما، بندر شهید رجایی در بندرعباس است که برای کشتیها یک منطقه محدود دریانوردی محسوب میشود. عملاً ما میتوانستیم در چابهار تحریمها را از بین ببریم؛ چون تنها نقطهای که تحریم شامل آن نیست، چابهار است. چابهار میتواند مرجع ورود و خروج کالاهای ما شود.
دریادار ایرانی عنوان کرد: ما امروز در حوزه شیلات، هیچگونه استفادهای از آبهای انحصاری در اختیار خودمان نکردهایم؛ چرا ما نباید بهره ببریم و کشورهای دیگر بیایند و صیادی کنند؟
فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: در دریا فرصتها به قدری زیاد است که اصلاً نگاه به خشکی واقعاً اشتباه است؛ یعنی ما باید خشکی را نگه داریم برای نسلهای آینده و خیلی نسلهای بعد.
وی بیان کرد: دریا میتواند همه نیازمندیهای ما را در هر حوزهای تأمین کند. سادهترین آن آب شیرین است که ما از چابهار به فلات بزرگ منتقل میکنیم.
امیر ایرانی خاطرنشان کرد: امروز اگر بخواهیم یک بندر راهبردی در مکران به وجود بیاوریم، پنج سال زمان میبرد؛ لذا اگر ما همین امروز هم شروع کنیم، خیلی عقب هستیم و آن مزیت دسترسی را از دست خواهیم داد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نیروی دریایی در بحث تأمین امنیت، حضور خود را گسترش داده است؛ یعنی دیگر به شمال اقیانوس هند اکتفا نمیکنیم و برای ماندگاری، فرماندهی و تجهیزات را مشخص کردهایم.
وی گفت: ما حضورمان را در سواحل مکران گسترش دادیم و شروع به ساخت تجهیزات مورد نیاز کردهایم. ما کار ساخت کشتیهای پشتیبان آنجا را شروع کردهایم که اولین کشتی دنیا را دور زد، دومی را تا دهه مبارک فجر امسال رونمایی خواهیم کرد و سومی نیز برای ابتدای سال آینده رونمایی خواهد شد.
دریادار ایرانی عنوان کرد: الان به صورت دائمی ناوشکنهای ما حضور ندارند، اما اسکورت خود را در تمام مسیرهایی دریایی انجام میدهیم.
وی بیان کرد: امنیت در آبراههها برقرار است، ولی حضور دائمی برای ما اهمیت بسیاری دارد. ما در ناوگروه ۸۶ تلاش کردیم که اگر جزیرهای در مسیر دیدیم، حضور دائمی در آنجا ایجاد کنیم.
امیر ایرانی اظهار داشت: مزیت برتری در دریا بهزودی اتفاق میافتد و بحث دیپلماسی در دریا خیلی زود دیده میشود و همه مطلع خواهند شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: لازم است که دولت انقلابی ما توجه جدی به دریا داشته باشد تا کارآفرینی بینهایتی داشته باشیم تا ببینید اقتصاد چگونه شکوفا خواهد شد.
دریادار ایرانی در پایان با بیان اینکه وقتی ۴۵ سال طول کشیده تا به این قله رسیدهایم، پس میتوانیم گامهای بلندتری را هم برداریم، عنوان کرد: وقتی ما اینقدر میتوانیم بر دریا تسلط داشته باشیم، پس میتوانیم در توسعه دریایی هم نقش بسزایی ایفا کنیم.
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