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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

تخفیف ۳۰ درصدی شب یلدایی برای نمایش «اعتراف‌ها و دروغ‌ها»

تخفیف ۳۰ درصدی شب یلدایی برای نمایش «اعتراف‌ها و دروغ‌ها»

بلیت نمایش «اعتراف‌ها و دروغ‌ها» به کارگردانی پیمان محسنی به مناسبت ایام منتهی به شب یلدا در سه روز پایانی هفته جاری با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف ارایه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «اعتراف‌ها و دروغ‌ها» عنوان نمایشی است که این روزها به نویسندگی مهدی میرباقری، با طراحی و کارگردانی پیمان محسنی، به تهیه‌کنندگی نگین صدرزاده در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می‌شود. تاکنون ۵۰۰ نفر از تماشاگرانی که این نمایش را دیده‌اند، در نظرسنجی پایانی آن شرکت کرده و در جایگاه قضاوت، مشخص کرده‌اند که کدام شخصیت را می‌بخشند و کدام شخصیت را لایق مجازات می‌دانند.

بلیت‌های این نمایش در سه روز پایانی این هفته، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر و جمعه اول دی ۱۴۰۲ در استقبال از فصل زمستان و گرامیداشت آیین شب یلدا با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فروش می‌رسد.

نمایش «اعتراف‌ها و دروغ‌ها» هر شب ساعت ۲۱:۱۵ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود و تا ۸ دی ۱۴۰۲ اجرای آن ادامه دارد.

دنیا مستعلمی، شهروز آقایی‌پور، سحر آقاسی و سپهر زمانی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند و شهاب شریفی مجری طرح این اثر است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «همه ما محکومیم، به مرگ یا به زندگی ... .»

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 5970881
فریبرز دارایی

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