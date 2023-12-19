به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «اعترافها و دروغها» عنوان نمایشی است که این روزها به نویسندگی مهدی میرباقری، با طراحی و کارگردانی پیمان محسنی، به تهیهکنندگی نگین صدرزاده در عمارت نوفل لوشاتو اجرا میشود. تاکنون ۵۰۰ نفر از تماشاگرانی که این نمایش را دیدهاند، در نظرسنجی پایانی آن شرکت کرده و در جایگاه قضاوت، مشخص کردهاند که کدام شخصیت را میبخشند و کدام شخصیت را لایق مجازات میدانند.
بلیتهای این نمایش در سه روز پایانی این هفته، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر و جمعه اول دی ۱۴۰۲ در استقبال از فصل زمستان و گرامیداشت آیین شب یلدا با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فروش میرسد.
نمایش «اعترافها و دروغها» هر شب ساعت ۲۱:۱۵ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه میرود و تا ۸ دی ۱۴۰۲ اجرای آن ادامه دارد.
دنیا مستعلمی، شهروز آقاییپور، سحر آقاسی و سپهر زمانی در این نمایش ایفای نقش میکنند و شهاب شریفی مجری طرح این اثر است.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «همه ما محکومیم، به مرگ یا به زندگی ... .»
علاقمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.
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