دستگیری ۳ سارق در شهرری به جرم سرقت دوچرخه و لوازم خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: با وقوع سرقت دوچرخه طی هفته‌های اخیر در محدوده شهرری و شکایت مالباخته در کلانتری شهرری رسیدگی به موضوع در دستور کار کلانتری ۱۳۱ این فرماندهی قرار گرفت.

ی افزود: مأموران کلانتری شهرری با شیوه و شگرد خاص پلیسی، متهم را که یکی از سارقان سابقه دار این محدوده بود شناسایی و در پانزدهم دی ماه امسال با هماهنگی مرجع قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ طرهانی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر ۶ فقره سرقت دیگر اعتراف که با شناسایی مالباختگان پرونده تکمیل و برای رسیدگی قضائی به دادسرا منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه به یک پرونده دیگر اشاره کرد و عنوان داشت: همزمان با این موضوع، مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری موفق شدند ۲ سارق حرفه ای و سابقه دار لوازم و محتویات خودروها را در محدوده شهرری شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ طرهانی اظهار کرد: با شکایت چند تن از شهروندان ساکن محدوده شهرری، در خصوص سرقت لوازم داخلی خودرو، تیم‌های عملیاتی این کلانتری برای شناسایی و دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهمان با سواستفاده از تاریکی هوا و محیط‌های خودروهای پارک شده، در فرصت مناسبی درهای خودرو را تخریب و اقدام به سرقت لوازم و محتویات داخل و قطعات خودروها می‌کنند.

این مقام انتظامی در ادامه ابراز داشت: مأموران با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی، در نهایت هویت و مخفیگاه ۲ متهم را که دارای سابقه بود، شناسایی کردند که نهایت با هماهنگی‌های قضائی تیمی از مأموران در روز گذشته به مخفیگاه متهمان مراجعه و طی یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری ضمن اعتراف به جرم خود به سه فقره سرقت دیگر نیز اشاره کرده و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.