نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره ارشد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: مطابق «آیین ‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته حائز شرایط سایر دانشگاه‌های دولتی را جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می ‌دهد.

متقاضیان برای ثبت نام اولیه تا ۱۴۰۲.۱۰.۲۲ فرصت دارند، صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق آدرس golestan.iust.ac.ir انجام دهند. متقاضیان برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند.