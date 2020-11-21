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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱؛

پذیرش دانشجویان ممتاز ارشد در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد

پذیرش دانشجویان ممتاز ارشد در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد

ثبت نام غیرحضوری دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز از سایر دانشگاه ‏ها در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق آیین ‏نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

مطابق آیین ‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته ورودی مهرماه سال ۱۳۹۶ سایر دانشگاه‏ های دولتی را جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می ‏دهد.

متقاضیان باید ثبت نام اولیه خود را از تاریخ یکم آذرماه لغایت ۱۵ آذرماه صرفاً به صورت غیر حضوری از طریق آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند.

کد مطلب 5076586
مهتاب چابوک

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