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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

مدیر آموزش و پرورش ورامین:

دانش آموز ۸ ساله ورامینی اخراج نشده است/توضیحات در مورد یک شایعه

دانش آموز ۸ ساله ورامینی اخراج نشده است/توضیحات در مورد یک شایعه

ورامین- مدیر آموزش و پرورش ورامین در تشریح جزئیات خبری مبنی بر اخراج یک دانش آموز هشت ساله ورامینی و حضور وی در بخش مراقبتهای ویژه گفت: این دانش آموز اخراج نشده است.

مصطفی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انتشار خبری مبنی بر «اخراج و بستری شدن دانش آموز ورامینی در ICU بیمارستان» به سرعت دستوراتی مبنی بر بررسی صحت ماجرا صادر شد.

وی در خصوص نتایج بررسی این موضوع گفت: دانش‌آموز مذکور اخراج نشده و خبر اخراج وی غیرواقعی است.

مدیر آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد: این دانش‌آموز به دلیل تکرار پایه و ضعف تحصیلی، در طول سال مورد توجه ویژه‌تری قرارگرفته تا ضعف آموزشی جبران شود، بر همین اساس، اهتمام خاص مدرسه بر اساس آئین‌نامه اجرایی و وظایف انسانی، همراه کردن اولیا جهت تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموز بوده است.

خداداد گفت: متأسفانه بعد از آخرین حضور اولیای دانش‌آموز، روز بعد از آن، وی را به مدرسه نفرستادند.

وی ادامه داد: این دانش آموز بیش از یک ماه به مدرسه مراجعه نکرده است.

کد مطلب 5990953

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