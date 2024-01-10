دانش آموز ۸ ساله ورامینی اخراج نشده است/توضیحات در مورد یک شایعه

مصطفی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انتشار خبری مبنی بر «اخراج و بستری شدن دانش آموز ورامینی در ICU بیمارستان» به سرعت دستوراتی مبنی بر بررسی صحت ماجرا صادر شد.
وی در خصوص نتایج بررسی این موضوع گفت: دانشآموز مذکور اخراج نشده و خبر اخراج وی غیرواقعی است.
مدیر آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد: این دانشآموز به دلیل تکرار پایه و ضعف تحصیلی، در طول سال مورد توجه ویژهتری قرارگرفته تا ضعف آموزشی جبران شود، بر همین اساس، اهتمام خاص مدرسه بر اساس آئیننامه اجرایی و وظایف انسانی، همراه کردن اولیا جهت تحت پوشش قرار دادن دانشآموز بوده است.
خداداد گفت: متأسفانه بعد از آخرین حضور اولیای دانشآموز، روز بعد از آن، وی را به مدرسه نفرستادند.
وی ادامه داد: این دانش آموز بیش از یک ماه به مدرسه مراجعه نکرده است.
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