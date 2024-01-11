به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سادات عصر پنجشنبه در جلسه هماندیشی اعضای شورای ائتلاف کردستان در دفتر نماینده ولی فقیه کردستان اظهار کرد: انتخابات در ایران مظهر مردمسالاری دینی و عاملی تعیین کننده در پشتوانه مردمی نظام و از عوامل خنثی کننده تهدیدات دشمن است.
وی بیان کرد: انتخابات همچنین نشاندهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و مشارکت عامل امنیت و آبروی نظام در سطح بینالمللی است.
حجتالاسلام سادات افزود: تمام توان دشمن از مهار حداکثری جمهوری اسلامی به خصوص از سوی نظام سلطه در رأس آمریکای جنایتکار برای رو در رو قرار دادن مردم و حاکمیت و قهر مردم با صندوقهای رأی است تا انتخاباتی سرد و بیروح را رقم بزند.
وی با بیان اینکه در این برهه از زمان وظایف نیروهای انقلابی بسیار حساس و تعیین کننده است، افزود: دشمن به دنبال برجستهسازی کلیدواژه تحریم انتخابات و القای دروغین و مهندسی بودن انتخابات است تا رأی مردم را بیثمر جلوه دهد.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کردستان اضافه کرد: دلخوری مردم از برخی مسؤولان را به قهر مردم از حاکمیت القا میکنند و کاهش انتخابات را به رفراندوم نظام تسری میدهند و از روی کارآمدن نیروهای انقلابی هراس دارند.
حجتالاسلام سادات رسالت نیروهای انقلابی را حساس خواند و تاکید کرد: باید مراقب بود که وارد بازیهای دشمن نشویم.
وی خواستار ورود نیروهای جهادی و روحانیون به حاشیه شهرها در آگاهسازی جامعه شد و اضافه کرد: باید مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد.
وی با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین و غزه خاطر نشان کرد: مردم فلسطین و غزه درس مقاومت و صبر را به همه یاد دادند و باید از ایستادگی آنها درس گرفت.
مردم کردستان وفادار نظام اسلامی هستند
عرفانی از اعضای هیأت مؤسس این شورا در کردستان اضافه کرد: انتخابات در کردستان اهمیت و جایگاه ارزندهای دارد چرا که بالغ بر ۳۰ رسانه کرد زبان بدنبال ایجاد ناامیدی بین مردم هستند در حالیکه این مردم همواره وفادار نظام بودهاند.
وی بیان کرد: مردم کردستان میدانند که قبل از انقلاب فرزند یک کشاورز و فقیر امکان کاندیدا یا نماینده شدن را نداشت اما در نظام جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مردم در انتخابات نقشآفرینی کردهاند.
عرفانی گفت: تلاش میکنیم تا مردم را برای شرکت در انتخابات ترغیب کنیم و در این دوره نیز همچون دورههای قبل مردم به پای صندوقهای رأی میآیند و در انتخابات شرکت میکنند.
بانوان در انتخابات پیشرو بخوبی نقشآفرینی میکنند
سمیه بلمانه معاون امور بانوان شورای ائتلاف کردستان نیز در این نشست یادآور شد: بانوان انقلابی استان کردستان به برکت نظام جمهوری اسلامی پا به پای مردان در صحنههای مختلف حضور داشتهاند و در انتخابات پیشرو نیز بخوبی نقشآفرینی خواهند کرد.
وی خواستار برگزاری جلسات آگاهسازی برای بانوان شد و گفت: علیرغم جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته باید بانوان را با توطئههای دشمنان آشنا کرد تا شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.
وی اضافه کرد: بانوان انقلابی استان کردستان همچون همیشه سنگ تمام خواهند گذاشت و در انتخابات پیشرو در پای صندوقهای رأی حاضر میشوند.
مبنای انقلاب اسلامی از آغاز شکلگیری حضور مردم بوده است
میمنتآبادی عضو دیگر این شورا نیز بیان کرد: مبنای انقلاب اسلامی از آغاز شکلگیری حضور مردم بوده است و امام راحل توجه ویژهای به نقش مردم چه در دوران مبارزه و چه در بعد از پیروزی انقلاب داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه به اعتقاد اندیشمندان «حضور مردم در انتخابات» بعنوان یک پیچ تاریخی مدنظر است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما برگرفته از قرآن کریم است و مملو از توصیهها و اصولی است که نقش مردم را در اراده حاکمیتی تجلی میکند و حضور در انتخابات پیشرو تجلی مردمسالاری دینی در اداره جامعه است.
وی تصریح کرد: حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی است و رهبر معظم انقلاب مشارکت در انتخابات را یک دژ مستحکم و ستبر بزرگ در برابر ترفندهای دشمنان قرار دادهاند.
میمنتآبادی سلامت در برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به سلامت انتخابات یک مقوله مهم است و باید مورد توجه باشد.
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