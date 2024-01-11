  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۴۸

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کردستان:

مشارکت در انتخابات عامل امنیت و آبروی نظام در سطح بین‌المللی است

مشارکت در انتخابات عامل امنیت و آبروی نظام در سطح بین‌المللی است

سنندج_ رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کردستان گفت: انتخابات نشان‌دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت در انتخابات عامل امنیت و آبروی نظام اسلامی در سطح بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سادات عصر پنج‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای ائتلاف کردستان در دفتر نماینده ولی فقیه کردستان اظهار کرد: انتخابات در ایران مظهر مردم‌سالاری دینی و عاملی تعیین کننده در پشتوانه مردمی نظام و از عوامل خنثی کننده تهدیدات دشمن است.

وی بیان کرد: انتخابات همچنین نشان‌دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و مشارکت عامل امنیت و آبروی نظام در سطح بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام سادات افزود: تمام توان دشمن از مهار حداکثری جمهوری اسلامی به خصوص از سوی نظام سلطه در رأس آمریکای جنایتکار برای رو در رو قرار دادن مردم و حاکمیت و قهر مردم با صندوق‌های رأی است تا انتخاباتی سرد و بی‌روح را رقم بزند.

وی با بیان اینکه در این برهه از زمان وظایف نیروهای انقلابی بسیار حساس و تعیین کننده است، افزود: دشمن به دنبال برجسته‌سازی کلیدواژه تحریم انتخابات و القای دروغین و مهندسی بودن انتخابات است تا رأی مردم را بی‌ثمر جلوه دهد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کردستان اضافه کرد: دلخوری مردم از برخی مسؤولان را به قهر مردم از حاکمیت القا می‌کنند و کاهش انتخابات را به رفراندوم نظام تسری می‌دهند و از روی کارآمدن نیروهای انقلابی هراس دارند.

حجت‌الاسلام سادات رسالت نیروهای انقلابی را حساس خواند و تاکید کرد: باید مراقب بود که وارد بازی‌های دشمن نشویم.

وی خواستار ورود نیروهای جهادی و روحانیون به حاشیه شهرها در آگاه‌سازی جامعه شد و اضافه کرد: باید مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد.

وی با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین و غزه خاطر نشان کرد: مردم فلسطین و غزه درس مقاومت و صبر را به همه یاد دادند و باید از ایستادگی آنها درس گرفت.

مشارکت در انتخابات عامل امنیت و آبروی نظام در سطح بین‌المللی است

مردم کردستان وفادار نظام اسلامی هستند

عرفانی از اعضای هیأت مؤسس این شورا در کردستان اضافه کرد: انتخابات در کردستان اهمیت و جایگاه ارزنده‌ای دارد چرا که بالغ بر ۳۰ رسانه کرد زبان بدنبال ایجاد ناامیدی بین مردم هستند در حالیکه این مردم همواره وفادار نظام بوده‌اند.

وی بیان کرد: مردم کردستان می‌دانند که قبل از انقلاب فرزند یک کشاورز و فقیر امکان کاندیدا یا نماینده شدن را نداشت اما در نظام جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی مردم در انتخابات نقش‌آفرینی کرده‌اند.

عرفانی گفت: تلاش می‌کنیم تا مردم را برای شرکت در انتخابات ترغیب کنیم و در این دوره نیز همچون دوره‌های قبل مردم به پای صندوق‌های رأی می‌آیند و در انتخابات شرکت می‌کنند.

بانوان در انتخابات پیش‌رو بخوبی نقش‌آفرینی می‌کنند

سمیه بلمانه معاون امور بانوان شورای ائتلاف کردستان نیز در این نشست یادآور شد: بانوان انقلابی استان کردستان به برکت نظام جمهوری اسلامی پا به پای مردان در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و در انتخابات پیش‌رو نیز بخوبی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

وی خواستار برگزاری جلسات آگاه‌سازی برای بانوان شد و گفت: علیرغم جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته باید بانوان را با توطئه‌های دشمنان آشنا کرد تا شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.

وی اضافه کرد: بانوان انقلابی استان کردستان همچون همیشه سنگ تمام خواهند گذاشت و در انتخابات پیش‌رو در پای صندوقهای رأی حاضر می‌شوند.

مبنای انقلاب اسلامی از آغاز شکل‌گیری حضور مردم بوده است

میمنت‌آبادی عضو دیگر این شورا نیز بیان کرد: مبنای انقلاب اسلامی از آغاز شکل‌گیری حضور مردم بوده است و امام راحل توجه ویژه‌ای به نقش مردم چه در دوران مبارزه و چه در بعد از پیروزی انقلاب داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد اندیشمندان «حضور مردم در انتخابات» بعنوان یک پیچ تاریخی مدنظر است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما برگرفته از قرآن کریم است و مملو از توصیه‌ها و اصولی است که نقش مردم را در اراده حاکمیتی تجلی می‌کند و حضور در انتخابات پیش‌رو تجلی مردم‌سالاری دینی در اداره جامعه است.

وی تصریح کرد: حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی است و رهبر معظم انقلاب مشارکت در انتخابات را یک دژ مستحکم و ستبر بزرگ در برابر ترفندهای دشمنان قرار داده‌اند.

میمنت‌آبادی سلامت در برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به سلامت انتخابات یک مقوله مهم است و باید مورد توجه باشد.

کد مطلب 5991953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها